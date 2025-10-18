Gaby Soto y Sergio Chumil abren con medallas para Guatemala en ciclismo de los Juegos Centroamericanos 2025

La participación de Guatemala en los Juegos Centroamericanos 2025 arrancó con excelentes noticias en el ciclismo contrarreloj individual, disputado en Quetzaltenango. La delegación nacional se hizo presente con dos medallas, demostrando el talento de sus atletas.

En la rama femenina, la guatemalteca Gaby Soto se quedó con la medalla de plata tras una carrera intensa y muy exigente. La costarricense Gloria Quezada se llevó el oro, mientras que otra costarricense, Milagro Mena, completó el podio con el bronce.

Soto destacó por mantener un ritmo constante durante toda la competencia y aprovechar sus fortalezas en las subidas, logrando mantenerse cerca de la vencedora y asegurando un resultado histórico para Guatemala.

En la rama masculina, Sergio Chumil consiguió la medalla de bronce, finalizando detrás del panameño Archibaldo, ganador del oro, y del costarricense Donovan Ramírez, quien se quedó con la plata.

Chumil mostró una gran resistencia y técnica a lo largo del recorrido, especialmente en los tramos más difíciles, lo que le permitió subir al podio a pesar de la exigencia del circuito.

Con estas dos medallas, Guatemala inicia con buen pie su participación en el ciclismo de los Juegos Centroamericanos 2025, dejando buenas sensaciones para las próximas competencias de ruta y pruebas por equipos.

Los atletas guatemaltecos recibieron felicitaciones del comité nacional y de aficionados que siguieron la competencia desde Quetzaltenango, destacando su compromiso y preparación.

Ahora, la atención se centra en las próximas pruebas del ciclismo, donde Gaby Soto y Sergio Chumil buscarán mantener el nivel y seguir sumando medallas para Guatemala en este importante torneo regional.