Mixco vence a Xelajú y deja mensaje de aliento en el camerino previo a la Copa Centroamericana

El Deportivo Mixco arrancó con pie firme la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 y consiguió una victoria importante en el Estadio Mario Camposeco. Los “chicharroneros” se impusieron 2-1 a Xelajú MC, resultado que les permite colocarse como líderes de la tabla con 32 puntos y mantener su gran momento en el campeonato.

El partido fue muy disputado desde el inicio, con un Xelajú que intentó aprovechar la localía, pero que se encontró con un equipo de Mixco ordenado y contundente en el segundo tiempo. La victoria en Quetzaltenango fue celebrada con fuerza por el cuadro capitalino, que sigue sorprendiendo en la parte alta de la clasificación.

Sin embargo, lo más llamativo no estuvo dentro del terreno de juego, sino después del pitazo final. En los camerinos del Mario Camposeco, Mixco dejó un gesto de unión y solidaridad hacia su rival, escribiendo en la pizarra un mensaje de apoyo para los “superchivos”.

El texto decía: “Éxitos en Concacaf, todos somos Xela, soke, soke”, palabras que rápidamente se viralizaron en redes sociales y que fueron vistas como un acto de compañerismo entre equipos guatemaltecos. La muestra de apoyo refleja la importancia que tiene la representación internacional del país en la Copa Centroamericana.

Xelajú se prepara esta semana para enfrentar al Real España de Honduras en las semifinales del torneo regional, un reto que marcará la historia reciente del club quetzalteco y que ha generado gran expectativa entre la afición nacional.

Deportivo Mixco dejó un mensaje de apoyo a Xelajú. (Foto: Prensa Libre, Deportivo Mixco)

El mensaje de Mixco fue bien recibido por la directiva y jugadores de Xelajú, quienes valoraron el gesto como una motivación adicional en el camino internacional. La rivalidad local quedó de lado para dar paso a un espíritu de unidad en beneficio del fútbol guatemalteco.

Mientras Xelajú se enfoca en su compromiso en la Copa Centroamericana, Mixco continúa firme en el Apertura, donde es líder y sueña con llegar lejos en la fase final. El equipo capitalino ha mostrado un rendimiento sólido y se perfila como uno de los candidatos al título.