Romario da Silva: el brasileño que llevó a Xelajú a la Champions Cup 2026

Romario Luiz Da Silva se ha convertido en el héroe del momento para Xelajú MC, tras anotar el gol que clasificó al equipo a las semifinales y asegurar su pase a la Champions Cup 2026. Su historia en Guatemala comenzó hace casi una década, cuando Aurora FC le abrió las puertas en 2016.

Proveniente de Brasil, Da Silva llegó al país con experiencia limitada en el extranjero, habiendo jugado previamente en el Red Bull Juniors Salzburg de Austria en 2009. Sin embargo, su carrera profesional se había desarrollado mayormente en su país natal antes de aterrizar en el futbol guatemalteco.

Durante sus dos años con Aurora FC, el delantero mostró destellos de su calidad, aunque no alcanzó grandes logros colectivos. Fue su traspaso a Santa Lucía Cotzumalguapa lo que marcó un punto de inflexión en su trayectoria en Guatemala. Con los Lucianos logró un título de Primera División, el ascenso a la Liga Nacional y posteriormente se coronó campeón del torneo clausura.

En la temporada 2021-2022, Da Silva reforzó a Antigua GFC, consolidándose como un jugador experimentado y confiable consiguiendo el título en el Clausura 2025. Su llegada a Xelajú para el Apertura 2025 reforzó al equipo para la Copa Centroamericana y se convirtió en pieza clave para sus aspiraciones internacionales.

Hasta la fecha, Romario ha disputado 251 partidos en la máxima categoría guatemalteca, acumulando más de 15 mil minutos en cancha y anotando 44 goles, estadísticas que reflejan su constancia y rendimiento en la élite local.

Su último título con Antigua GFC en el Clausura 2025 y su histórico campeonato con Santa Lucía Cotzumalguapa en 2021 lo consolidan como uno de los delanteros más efectivos del futbol nacional. Su presencia en Xelajú ha aportado experiencia, liderazgo y olfato goleador.

El gol que selló la clasificación a la Champions Cup 2026 no solo demuestra su capacidad para aparecer en los momentos importantes, sino también la confianza que los directivos y el cuerpo técnico del club depositaron en él como refuerzo estratégico.

Xelajú MC afronta la recta final de la Copa Centroamericana y la próxima edición de la Champions Cup con la seguridad de contar con un delantero que combina experiencia, técnica y olfato para marcar la diferencia en los partidos decisivos.