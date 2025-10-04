Estos son los 15 equipos que ya están clasificados a la Champions Cup 2026

Fútbol Internacional

Estos son los 15 equipos que ya están clasificados a la Champions Cup 2026

La Champions Cup 2026 comienza a definir su camino con 15 de los 27 equipos ya clasificados, y seis de ellos aseguraron su participación esta semana.

AME4695. PENONÉ (PANAMÁ), 02/10/2025.- Jugadores de Xelajú celebran este jueves, al finalizar un partido del torneo Copa Centroamericana de Concacaf entre Sporting San Miguelito y Xelajú Mario Camposeco en el estadio Universitario, en Penoné (México). EFE/ Bienvenido Velasco

Xelajú celebró este jueves, al finalizar un partido la clasificación a la Champions Cup. (Foto: Prensa Libre, EFE)

La Champions Cup 2026 comienza a definir su camino con 15 de los 27 equipos ya clasificados, y seis de ellos aseguraron su participación esta semana. La competencia, que reunirá a los mejores clubes de la región, empieza a tomar forma mientras los equipos terminan sus torneos locales y continentales.

Por la Copa Centroamericana, los equipos que aseguraron su boleto hasta ahora son LD Alajuelense, Real España, Olimpia y Xelajú. Aún queda por definirse un cupo que se decidirá en un repechaje entre Sporting San Miguelito y Plaza Amador, y el otro duelo en el Cartaginés y el Motagua quienes lucharán por los dos últimos lugares disponibles de esta región.

Desde la US Open Cup, Nashville se convierte en uno de los equipos clasificados, mientras que del Canadian Championship, Vancouver Whitecaps asegura su lugar en el torneo regional.

En la Major League Soccer, el Philadelphia Union tiene la oportunidad de clasificar este sábado, dependiendo del resultado de su compromiso pendiente en la temporada 2025. Su pase consolidaría su presencia en la próxima edición de la Champions Cup.

Con la clasificación de estos clubes, la competencia empieza a mostrar un alto nivel, y los aficionados ya se preparan para disfrutar de los enfrentamientos entre los mejores equipos de Centroamérica, México, Canadá y Estados Unidos.

Los equipos restantes definirán su participación a medida que avancen sus respectivas ligas y torneos de copa, generando gran expectativa entre los seguidores de la región.

Cada clasificación garantiza emoción y competitividad en la Champions Cup 2026, un torneo que promete consolidarse como la vitrina principal del fútbol norte y centroamericano.

Los cruces y el calendario oficial se anunciarán en los próximos meses, mientras los equipos continúan preparando sus plantillas y estrategias para el torneo más esperado de la región. Xelajú se une al Monterrey, América, Cruz Azul, Tocula, Tigres, Pumas, Inter Miami, Seattle Sounders, LA Galaxy entre los equipos que ya están clasificados.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

