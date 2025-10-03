Xelajú MC, Olimpia, Alajuelense y Real España van por la final de la Copa Centroamericana: así quedan las semifinales

Xelajú MC, Olimpia, Alajuelense y Real España van por la final de la Copa Centroamericana: así quedan las semifinales

Se definieron las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, con grandes encuentros entre Xelajú y Real España, así como entre Alajuelense y Olimpia.

Herberth Marroquín

Xelajú MC, Olimpia, Alajuelense y Real España van por la final de la Copa Centroamericana. (Foto Prensa Libre:Xelajú MC).

La Copa Centroamericana del 2025 ya tiene a sus cuatro protagonistas para las semifinales, tras una ronda de cuartos de final llena de drama, goles agónicos y emociones al límite. Entre los clasificados hay dos equipos hondureños, un guatemalteco y un costarricense, todos con la mira puesta en el título regional.

Liga Deportiva Alajuelense Fue el primer equipo en sellar su pase. A pesar de caer 0-1 en la ida ante Motagua, logró remontar en Tegucigalpa con un 2-1 que le dio el pase por goles de visitante (global 2-2). Los ticos siguen en carrera por el tricampeonato.

Real España, dio la gran sorpresa al eliminar al favorito Plaza Amador. Perdió 0-1 en casa, pero ganó 2-1 en Panamá, avanzando también por goles de visitante (global 2-2).

Xelajú MC, los chivos en un sufrido encuentro, eliminó por la vía de la prórroga al cuadro del Sporting San Miguelito con un marcador global de 3-2 gracias a un golazo en el minuto 119 del brasileño Romario da Silva.

Club Olimpia Deportivo, elúltimo en clasificar lo hizo con autoridad. Venció 2-1 al Cartaginés en Costa Rica y luego lo goleó 3-1 en Tegucigalpa, cerrando un contundente 5-2 global.

Así se jugarán la semifinales

Las semifinales de la Copa Centroamérica prometen ser emocionantes enfrentamientos, con equipos que saldrán desde el primer minuto en busca del gol que los acerque a la gran final. Aunque aún no se han confirmado oficialmente las fechas de los partidos, se espera que se disputen entre el 21 y el 28 de octubre. Sin duda, serán duelos vibrantes que mantendrán a los aficionados al borde de sus asientos.

  • Real España vs. Xelajú
  • Alajuelense vs. Olimpia

