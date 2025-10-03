Romario da Silva, tras su gol en la Copa Centroamericana: “Doy gracias a Dios por permitirme estar acá y poder ayudar a Xelajú

Los Superchivos se clasificaron de manera histórica a las semifinales de la Copa Centroamericana, luego de dejar en el camino al cuadro del Sporting San Miguelito de Panamá, por un global de 3-2.

En un encuentro en el que les tocó sufrir, los dirigidos por Amarini Villatoro vieron cómo el cuadro panameño forzó los tiempos extra tras vencer, en los noventa minutos reglamentarios, al equipo altense por 2-0, resultado que obligó a jugar una prórroga de 30 minutos.

Fue un partido en el que al cuadro altense le costó generar ocasiones de gol, pero buscaba el arco contrario y mostró carácter en el terreno de juego cuando las cosas se complicaban en el estadio de la Universidad. Los altenses lograron salir con el pase bajo el brazo gracias a un golazo del brasileño Romario da Silva, en el minuto 119, quien se convirtió en el héroe de los chivos.

Sin embargo, antes de darle el pase a la siguiente ronda del certamen, Romario había complicado la clasificación de los chivos. Cuando faltaban dos minutos para que finalizara el encuentro, cometió una mano que propició el penal a favor de los locales. Jaén fue al cobro y puso el 2-0, lo que mandó a la serie a los tiempos extra y complicó a los visitantes, quienes estaban a minutos de la victoria.

Pero el futbol da revanchas. Cuando todo parecía indicar que se llegaría a los penales, en un desborde por la izquierda, Romario da Silva levantó la cabeza y envió un tiro-centro que se coló en el arco del portero Marcos De León, para algarabía de la afición de Xelajú.

Tras el encuentro, el jugador chivo Romario da Silva expresó: “Primero le doy gracias a Dios por permitirme estar acá y poder ayudar a mis compañeros.”

También habló sobre el mal momento que vivió al provocar el penal: “Yo entré de cambio para ayudar, pero, lastimosamente, el balón pegó en mis manos y nos empataron. Pero, gracias a Dios, esta noche pudimos conseguir ganar el partido, que era lo más importante.”

Finalmente, compartió el peso emocional que sintió por haber cometido el penalti: “Me sentía culpable. Entré para ayudar, pero acabé cometiendo el penalti, que la pelota topó en mi mano desafortunadamente. Pero creí en Dios, que siempre está conmigo, con la ayuda de todos mis compañeros pudimos salir adelante y es de agradecerle a Dios por todo.”