Así fue el gol de Romario da Silva en el vibrante duelo de Xelajú MC contra San Miguelito

El brasileño Romario da Silva se convirtió en el héroe de la victoria de Xelajú MC al marcar un golazo en el triunfo frente a Sporting San Miguelito, de Panamá.

Xelajú MC superó al Sporting de San Miguelito y clasificó a las semis. (Foto Prensa Libre: EFE).

AME4654. PENONÉ (PANAMÁ), 02/10/2025.- Martín Guillermo Ruíz (c) de San Miguelito disputa el balón con William Cardoza (i) de Xelajú este jueves, en un partido del torneo Copa Centroamericana de Concacaf entre Sporting San Miguelito y Xelajú Mario Camposeco en el estadio Universitario, en Penoné (México). EFE/ Bienvenido Velasco

Xelajú MC cayó 2-1 al Sporting San Miguelito en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, en un duelo que se definió en tiempo extra en el estadio de la Universidad, pero clasificó por el gol de visita.

El encuentro concluyó 2-0 a favor de los panameños, resultado que igualó la serie 2-2, después de que en la ida Xelajú MC se impuso 2-0 en el estadio Cementos Progreso.

Pese a terminar el tiempo reglamentario 2-0 en contra, el equipo de Amarini Villatoro nunca bajó los brazos y mantuvo la propuesta ofensiva en busca del gol que les diera el pase a las semifinales de la Copa Centroamericana.

El segundo tiempo extra estuvo marcado por una mano en el área del equipo de San Miguelito que el árbitro no sancionó como penalti, aun después de revisarla detenidamente en el VAR.

El partido parecía que se iba a definir en los penaltis, incluso Villatoro preparaba el ingreso de Gerardo Gordillo para la tanda, cuando apareció Romario da Silva por la banda izquierda al minuto 119 para sentenciar el encuentro.

El brasileño definió cruzado un balón que parecía centro, pero que terminó colándose en la portería de Miguel de León, de San Miguelito, quien intentó desviarlo con una mano, pero sin fortuna.

La anotación desató la alegría de los jugadores, el cuerpo técnico y la afición, que celebraron a lo grande el triunfo y la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana, donde enfrentarán al Real España.

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Copa Centroamericana Futbol nacional Sporting San Miguelito Xelajú MC 
