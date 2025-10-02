Real España se clasifica a semis de la Copa Centroamericana y enfrentará al ganador entre Xelajú y San Miguelito

El Real España de Honduras se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la Copa Centroamericana 2025 al clasificar a las semifinales del torneo, luego de eliminar al Plaza Amador de Panamá, uno de los favoritos del certamen.

El conjunto aurinegro logró avanzar gracias al criterio de goles de visitante, tras empatar 2-2 en el marcador global.

En el partido de vuelta, disputado en el Estadio Rommel Fernández, el encuentro fue intenso desde el inicio. El equipo visitante se mostró más cauto en los primeros compases del encuentro, mientras que Plaza Amador generó las primeras llegadas al arco rival. No obstante, Real España también respondió con ataques peligrosos a través de sus delanteros.

El primer gol del partido llegó al minuto 44, cuando Benavídez convirtió un penal para poner en ventaja al cuadro hondureño. Con ese tanto, el marcador global se igualaba 1-1 al descanso.

En la segunda mitad, ambos equipos mantuvieron la intensidad y buscaron el arco rival. A quince minutos del final, Ricardo Phillips anotó el empate para Plaza Amador, desatando la euforia de los locales y colocando el 2-1 en la serie a favor del conjunto panameño.

Sin embargo, cuando todo parecía indicar que Plaza Amador avanzaría a semifinales, apareció Brayan Mora al minuto 90 con una anotación decisiva que selló el empate global 2-2 y, gracias a los goles de visitante, le dio la clasificación al Real España.

Con este resultado, el equipo hondureño también aseguró su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Ahora espera rival en semifinales, que saldrá del duelo entre Xelajú de Guatemala y Sporting San Miguelito de Panamá, que se enfrentan esta noche en Ciudad de Panamá. El cuadro guatemalteco llega con ventaja de 2-0 en el marcador global.