Así fue la reacción de Hansi Flick en el segundo gol del PSG en el triunfo ante el Barcelona

Un gol del delantero Gonçalo Ramos en el minuto 90 dio la victoria al París Saint-Germain ante el Barcelona (1-2) en el partido de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Tras un primer tiempo que terminó en empate gracias a los goles de Ferran Torres (1-0, min.19) y Senny Mayulu (1-1, min.38), al conjunto local le faltó gasolina en el segundo para contrarrestar la presión del vigente campeón de Europa, que sumó los tres puntos con un gol del atacante portugués en un contraataque.

Con esta victoria, el PSG, vigente campeón, se suma al grupo que encabeza la clasificación con un pleno de seis puntos, mientras que el conjunto catalán cae a la decimosexta posición, con 3 unidades.

Fieles a sus estilos de juego, ambos equipos mantuvieron una feroz lucha por el control del balón, que se decantó al principio del lado del conjunto catalán.

En el último tramo, un fallo de los culés en la salida de balón casi les cuesta un susto. La pelota acabó en las botas del surcoreano Lee Kang-in, que golpeó el poste con un potente zurdazo.

Pero Hakimi dinamitó el choque tras zafarse de su marca rival y mandar un centro que cruzó la zaga blaugrana para encontrar a Ramos (90') sin oposición y sin que Wojciech Szczesny pudiera evitar el tanto del triunfo francés.

"Muy decepcionado. Si encajas en el último minuto y pierdes en casa…", afirmó el neerlandés Frenkie de Jong a los micrófonos de Movistar+.

"Ellos (PSG) estaban mejor en la fase final, en la segunda parte. Nosotros empezamos mejor el partido, pero ellos en la segunda estuvieron mejor", reconoció el centrocampista, al tiempo que subrayó que "aún queda mucha Champions".