Mbappé firma su segundo hat-trick en Champions con el Real Madrid y lidera la goleada de los merengues

Este martes, el Real Madrid se midió al Kairat Almaty, equipo de Kazajistán, por la segunda jornada de la Champions League en la temporada 2025-2026, y logró una contundente victoria por 0-5. Los merengues, dirigidos por el estratega español Xabi Alonso, sumaron su segunda victoria consecutiva en el certamen continental, reafirmando su condición de favoritos al título, como lo son año con año.

Desde el inicio, los blancos impusieron su jerarquía y dominaron el encuentro con autoridad. Aunque el conjunto kazajo mostró ímpetu y generó algunos sustos a la portería del Real Madrid durante los 90 minutos, el cuadro de las quince Copas de Europa no tuvo problemas para cosechar su segundo triunfo.

Kylian Mbappé fue el gran protagonista del encuentro, firmando un nuevo hat-trick y elevando su cuenta personal a 60 goles en la Liga de Campeones, una cifra impresionante para un jugador de apenas 26 años.

El primer tanto llegó al minuto 25 desde el punto penal, tras una falta cometida sobre el argentino Franco Mastantuono. Mbappé ejecutó con frialdad para abrir el marcador. El segundo gol fue al minuto 52, luego de un pase desde su área de Thibaut Courtois; en la carrera, Mbappé quedó mano a mano con el arquero local y definió con una espectacular vaselina. El tercero llegó al minuto 73, con un gran disparo desde la frontal tras una asistencia de tacón del turco Arda Güler.

¿Cuántos 'hat-tricks' ha marcado Mbappé en la Champions League?

Con el triplete ante el Kairat Almaty, Mbappé alcanzó cuatro hat-tricks en la Champions League. Los dos primeros los consiguió con el Paris Saint-Germain, ante el Club Brujas y el FC Barcelona.

El tercero lo logró ya como jugador del Real Madrid, en el partido de vuelta de los Play-Offs eliminatorios de la temporada pasada ante el Manchester City. El cuarto se concretó este martes ante el Kairat.

Mbappé sigue mostrando su gran momento futbolístico y el porqué es catalogado como uno de los mejores jugadores del mundo. El próximo partido de los merengues en Champions será cuando reciban a la Juventus de Turín por la tercera jornada de la Liga de Campeones.

Asimismo, el francés comanda la tabla de goleadores de la presente edición de la Champions League con cinco anotaciones.