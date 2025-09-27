Galatasaray vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

Galatasaray vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

Todo lo que tienes que saber en la previa de Galatasaray vs Liverpool. El duelo, a disputarse en el estadio Rams Park el martes 30 de septiembre, comenzará a las 13:00 horas.

Galatasaray recibe el próximo martes 30 de septiembre a Liverpool por la fecha 2 de la Champions, a partir de las 13:00 horas en el estadio Rams Park.

Así llegan Galatasaray y Liverpool

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions

Galatasaray cayó 1 a 5 ante Eintracht Frankfurt en el Deutsche Bank Park.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Champions

Liverpool llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-2 a Atlético de Madrid.

Durante los 2 partidos más recientes en el campeonato, los puntos quedaron divididos al siempre empatar entre ambos equipos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2006 – 2007, y terminaron igualando en 0.

Próximos partidos de Galatasaray en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Fecha 3: vs FK Bodo/Glimt: 22 de octubre – 10:45 horas
  • Fecha 4: vs Ajax: 5 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 5: vs U. Saint-Gilloise: 25 de noviembre – 11:45 horas
  • Fecha 6: vs Mónaco: 9 de diciembre – 14:00 horas
  • Fecha 7: vs Atlético de Madrid: 21 de enero – 11:45 horas
Próximos partidos de Liverpool en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Fecha 3: vs Eintracht Frankfurt: 22 de octubre – 13:00 horas
  • Fecha 4: vs Real Madrid: 4 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 5: vs PSV: 26 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Inter: 9 de diciembre – 14:00 horas
  • Fecha 7: vs Olympique de Marsella: 21 de enero – 14:00 horas
Horario Galatasaray y Liverpool, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

