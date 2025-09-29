PSG visita a Barcelona por la fecha 2

Deportes

PSG visita a Barcelona por la fecha 2

La previa del choque de Barcelona ante PSG, a disputarse en el estadio Camp Nou el miércoles 1 de octubre desde las 13:00 horas.

|

Barcelona recibirá a PSG, en el marco de la fecha 2 de la Champions, el próximo miércoles 1 de octubre a partir de las 13:00 horas, en el estadio Camp Nou.

Así llegan Barcelona y PSG

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions

Barcelona viene de vencer a Newcastle United con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions

PSG viene de derrotar a Atalanta con un marcador 4 a 0.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League – 2023-2024, y el marcador favoreció a PSG con un marcador de 1-4.

Horario Barcelona y PSG, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Champions League Datafactory Fútbol Internacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS