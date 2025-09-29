PSG visita a Barcelona por la fecha 2

Así llegan Barcelona y PSG
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions
Barcelona viene de vencer a Newcastle United con un marcador de 2-1.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions
PSG viene de derrotar a Atalanta con un marcador 4 a 0.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League – 2023-2024, y el marcador favoreció a PSG con un marcador de 1-4.
Horario Barcelona y PSG, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas