Tabla de posiciones de la Champions tras la segunda fecha: El Madrid lidera y el Barcelona cede terreno

Seis clubes son lo que empatan en el primer lugar de la tabla, después de sumar dos victorias consecutivas en un torneo que se juega por segunda ocasión con un formato nuevo y que enmarca más competitividad.

Por el momento los equipos invictos son el Bayern Múnich, Real Madrid, PSG, Inter de Milán, Arsenal y el Qarabag, este último tiene su sede en Bakú y milita en la Liga Premier de Azerbaiyán.

El Madrid, que es segundo de la tabla de posiciones, conquistó este martes Asia liderado por Mbappé, que marcó tres goles ante el Kairat kazajo (0-5), una victoria europea que acalla por unos días los tambores de crisis en la casa blanca.

Mientras que el líder Bayern Múnich, no dejó espacio alguno para las dudas y ratificó su favoritismo ante el Pafos con una goleada por 1-5 en la Liga de Campeones con lo que sigue contando sus partidos por victorias.

El gran perdedor de la jornada fue el Club FC Barcelona, que cayó en casa ante el actual defensor del título de la Champions el PSG, que logró una victoria in extremis (2-1), para situarse en el vagón de cabeza de la clasificación en una segunda jornada en la que también ganaron Arsenal y Napoli.

Por su parte el Borussia Dortmund no tuvo problemas para vencer 4-1 en su estadio al Athletic. Por el equipo amarillo marcaron el sueco Daniel Svensson (28'), el británico Carney Chukwuemeka (50'), el guineano Serhou Guirassy (82') y Julian Brandt (90+1').

El Athletic, que no pudo contar por lesión con su estrella Nico Williams, había recortado distancias a través de Gorka Guruzeta (61'). Fue la segunda derrota para el conjunto rojiblanco, de vuelta a la Champions tras once años.

Más emoción tuvo el duelo entre el Villarreal y la Juventus, 2-2 tras un tanto de cabeza en un saque de esquina de Renato Veiga para los españoles en el minuto 89.

Además, el Newcastle derrotó 4-0 al modesto Union St Gilloise en Bélgica, mientras que Bayer Leverkusen y PSV Eindhoven igualaron 1-1.

En este nuevo formato de la Champions League compiten 36 equipos en una fase de liga única, donde cada equipo juega 8 partidos contra 8 rivales diferentes. Los 8 primeros de la clasificación pasan directo a octavos de final, mientras que los equipos del 9 al 24 lugar juegan un playoff para ganar un puesto en octavos.