¿A qué hora juega hoy Xelajú MC? El equipo chivo se juega el boleto a semifinales de la Copa Centroamérica

Xelajú MC se enfrenta esta noche como visitante al Sporting San Miguelito, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana del 2025, en Panamá.

El equipo de Amarini Villatoro busca conservar la ventaja del 2-0 lograda en la ida, disputada en el estadio Cementos Progreso, donde los altenses ganaron con dos tantos en la segunda parte, ambos en jugadas a balón parado.

Con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda y asegurar su cupo en la Copa de Campeones de la Concacaf del 2026, el cuadro quetzalteco efectuó ayer su último entrenamiento en el Estadio Universidad Latina de Panamá y afinó detalles tácticos y físicos para un duelo que se perfila exigente, sobre todo por la presión del rival en casa y el apoyo de su afición.

Xelajú MC ha mostrado un rendimiento sólido a lo largo del torneo y destaca por su juego colectivo, disciplina táctica y capacidad para adaptarse a distintos escenarios.

Esta noche, el reto es mantener la concentración y administrar la ventaja, pues un empate o una victoria e incluso perder por diferencia de un gol les bastan para avanzar a semifinales y ampliar su historial internacional.

El partido es una oportunidad para que los superchivos se consoliden como uno de los equipos revelación del certamen y para evidenciar que el fútbol guatemalteco tiene argumentos para competir en Centroamérica.

¿A qué horas juega el cuadro Superchivo?

El encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamérica entre Xelajú y Sporting San Miguelito será este jueves a las 18:00 horas de Guatemala y el encuentro se podrá ver por ESPN y Disney Plus.