Comunicaciones destituye al técnico Roberto Hernández y anuncia la llegada de Sopegno

Este miércoles, Comunicaciones FC destituyó al entrenador mexicano Roberto Hernández mediante un comunicado publicado en sus redes sociales; el técnico asumió el cargo al inicio del torneo Apertura del 2025.

La decisión se tomó por los resultados obtenidos por el equipo crema en lo que va del certamen. Tras doce jornadas disputadas, Comunicaciones ocupa la décima posición en la tabla de posiciones con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y siete derrotas.

El desempeño ha generado preocupación entre la afición y la directiva, porque el equipo se mantiene lejos de los puestos de clasificación y no ha logrado continuidad en su juego.

Con esta campaña, Comunicaciones corre el riesgo de cerrar el torneo fuera de la zona de clasificación, un escenario contrario a las aspiraciones de una institución acostumbrada a pelear por títulos y protagonismo en el futbol guatemalteco.

El comunicado indica:

"Comunicaciones FC informa que a partir del día de hoy, el profesor Roberto Hernández Ayala deja de formar parte de la institución como director técnico del primer equipo agradecemos al profesor Hernández Ayala por su compromiso y entrega en estos meses, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos".

Asimismo, el cuadro albo dio a conocer al sucedero de Hernández. "Por lo anterior mencionado, el profesor Iván Franco Sopegno asumirá la dirección técnica del plantel mayor en esta etapa, quien es ampliamente reconocido en el ámbito del fútbol nacional, siendo uno de los entrenadores más ganadores en la historia de Comunicaciones FC, con un palmarés que incluye cinco títulos de Liga, tres de ellos como parte del histórico Hexacampeonato". Se lee en el comunicado.

Para finalizar indica "Respaldado por su experiencia, trayectoria y conocimiento en Comunicaciones FC, confiamos en que su liderazgo será determinante para encaminar al equipo en la dirección que esta institución requiere. Comunicaciones FC agradece el apoyo constante de su afición y reafirma su compromiso de seguir trabajando con dedicación, para alcanzar los objetivos que esta gran institución quiere alcanzar".

Comunicaciones disputará su encuentro por la jornada trece el próximo sábado cuando reciba al Deportivo Mixco.