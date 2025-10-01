Xelajú vs. San Miguelito: Día, hora y dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamérica

La Copa Centroamericana vive uno de sus momentos más emocionantes con la vuelta de los cuartos de final. Este jueves 2 de octubre, el Xelajú MC visitará al Sporting San Miguelito en Panamá, con la ilusión de avanzar a las semifinales del certamen y asegurar su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

El equipo dirigido por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro llega con ventaja tras imponerse 2-0 en el partido de ida disputado en el estadio Cementos Progreso, gracias a los goles de Kevin Ruiz y Derrickson. Además, el guardameta altense mantuvo su portería en cero, lo que refuerza la confianza del conjunto superchivo.

El encuentro de vuelta se disputará en el estadio Universidad Latina de Llano Marín, en Ciudad de Panamá. El Sporting San Miguelito buscará revertir el marcador y lograr la clasificación ante su afición.

Sin embargo, Xelajú MC intentará conservar la ventaja y, como destacó el técnico Villatoro, marcar como visitante será clave, ya que en este torneo el gol fuera de casa cuenta como criterio de desempate.

Día, hora y dónde ver el encuentro Xelajú vs. Sporting San Miguelito

El encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamérica entre Xelajú y Sporting San Miguelito será este jueves 02 de octubre.

El partido del Xejalú frente al Sporting San Miguelito será a las 18:00 horas de Guatemala en el estadio Universidad Latina de Llano Marín y se podrá ver por ESPN y Disney Plus.

¡¡1 DIA MENOS!!



Mañana es el gran día para seguir haciendo historia en la Copa Centroamericana



🔵🐏🔴¡¡VAMOS XELAJÚ!!🔵🐏🔴 pic.twitter.com/XLFIy8rKF8 — XelajúMC (@CSD_XelajuMC) October 1, 2025

¿Los resultados que clasifican al Xelajú a las semifinales?

El cuadro superchivo tiene tres escenarios posibles para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana:

Ganar el partido, sin importar el marcador. Una victoria garantiza el pase directo. Empatar, lo cual también le permite avanzar. Perder por la mínima diferencia, por ejemplo 1-0, siempre y cuando el marcador global le favorezca por el criterio del gol de visitante.

Además, si el equipo pierde por marcadores como 3-1, 4-2, 5-3 o 6-4, también podría clasificar, ya que habría anotado goles como visitante, lo cual es un criterio de desempate en este certamen.