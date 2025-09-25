Copa Centroamericana: Villatoro destaca el orden y la paciencia tras la victoria del Xelajú sobre San Miguelito de Panamá

El Club Xelajú MC se impuso con autoridad en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, al vencer 2-0 al Sporting San Miguelito de Panamá en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina sede del cuadro superchivo en este torneo.

Con esta victoria, el equipo altense se posiciona favorablemente en su camino hacia las semifinales del torneo.

Los goles del conjunto quetzalteco llegaron desde el balón parado con sendos cabezazos de Kevin Ruiz y Derrikson Quirós con doble asistencia de Jesús “Chucho” López. Asimismo, la afición altense celebró con euforia el resultado, que reafirma el buen momento que vive el club en el certamen internacional.

Xelajú es el único representante guatemalteco que logró avanzar a la fase de eliminación directa, luego de que Antigua GFC y Municipal quedaran fuera en la etapa de grupos.

Tras la victoria del Xelajú, el técnico Mavin Marini Villatoro se expresó en conferencia de prensa: “Los partidos se juegan con el cuchillo entre los dientes; por formato, uno tampoco puede salir a lo loco, desesperado y desordenado, porque el gol de visita cuenta mucho. Después te topás con el pase a la siguiente ronda.”

Villatoro también comentó sobre el planteamiento del cuadro rival, indicando: “El partido se volvió muy monótono en el medio campo, porque ellos también, hasta un poquito después del primer gol, perdieron un poquito el orden y salieron un poquito más a hacer presión alta. Generalmente mantuvieron un bloque muy compacto, a 10 metros de su área grande.”

Asimismo, expresó que se pudo llevar un marcador más abultado al partido de vuelta tras las dos anotaciones en táctica fija: “Pudimos haber anotado un gol más, porque ya los espacios quedaron. Entonces, yo creo que al final fue un partido por el grupo bien manejado, sin desesperarse y con mucha paciencia, con mucho orden para llegar al gol.”

Y finalizó: “Ahorita está el partido a medio tiempo, lo vamos ganando. Falta el segundo tiempo, que es el más difícil, y es de 90 minutos. Va a ser importante la concentración y, sobre todo, importante porque lo hablamos antes de la serie. Hay dos factores que nosotros nos metimos mucho en la cabeza: mantener el cero en el primer juego y hacer un gol de visita.”

El partido de vuelta se disputará el próximo jueves en Panamá, donde los altenses buscarán sellar su pase a semifinales. El equipo dirigido por Amarini Villatoro sabe que no puede confiarse, pero llega con ventaja y con la motivación de seguir haciendo historia en la Copa Centroamericana.