¿Cómo quedó el juego de Xelajú MC contra San Miguelito? Acá los detalles del duelo por la Copa Centroamericana

Este miércoles 24 de septiembre, Xelajú MC se enfrentó al Sporting San Miguelito por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El encuentro se disputó en el estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, ya que el estadio Mario Camposeco no fue autorizado por Concacaf.

A pesar de jugar lejos de casa, la afición altense se hizo presente en gran número, viajando desde Quetzaltenango para apoyar al cuadro superchivo y así ver el triunfo de su equipo de 2-0 frente al cuadro panameño.

En cuanto a lo futbolístico, el equipo panameño llegó con la intención de llevarse un empate, mostrando un planteamiento conservador en todas sus líneas y apostando por un juego de medio campo con poca circulación del balón.

Por su parte, el equipo dirigido por Amarini Villatoro, al ejercer como local, asumió la responsabilidad de proponer y buscar el arco defendido por Marcos de León.

Los primeros 45 minutos fueron de pocas emociones, con Xelajú teniendo mayor posesión del balón. El delantero Pedro Báez generó las dos llegadas más peligrosas para los locales, mientras que el conjunto panameño también tuvo dos aproximaciones, aunque sin mayor riesgo para el arquero uruguayo Darío Silva.

Ya en la segunda mitad, el cuadro quetzalteco salió decidido a buscar el resultado y encontró en Jesús “Chucho” López a la figura del partido. El volante fue determinante al asistir en los dos goles del encuentro. El primero llegó al minuto 64, tras un tiro de esquina cobrado por López que fue cabeceado con precisión por Kevin Ruiz, abriendo el marcador para los locales.

¡Kevin Ruíz lideró el triunfo de Xelajú en los Cuartos de Final de Ida! ⚽️



Con el gol, Xelajú se animó aún más y buscó ampliar la ventaja. Lo logró al minuto 78, nuevamente gracias a una asistencia de López, quien ejecutó un tiro libre que encontró la cabeza de Derrikson Quirós. Este conectó al segundo palo para poner el 2-0 definitivo.

Con la ventaja en el marcador, el equipo altense mantuvo el control del juego, administrando el balón y evitando cualquier oportunidad clara para el conjunto visitante.

Con este triunfo, Xelajú MC pone un pie en la semifinal de la Copa Centroamericana. El partido de vuelta se disputará el próximo jueves en Panamá, donde buscarán sellar su clasificación con la ventaja de dos goles a favor.