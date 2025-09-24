Así fueron los goles de Xelajú MC en la victoria ante San Miguelito en la ida de los cuartos de final

El encuentro ante el Sporting San Miguelito fue el cuarto de Xelajú MC en el estadio Cementos Progreso y también su cuarta victoria, después de los tres de la fase de grupos (Hércules, Real Estelí y Águila)

El recinto se ha convertido en el fortín internacional del equipo dirigido por Amarini Villatoro, luego de que la Concacaf no autorizara el estadio Mario Camposeco, sede oficial del club.

Este miércoles 24 de septiembre, los chivos cumplieron con el triunfo en los primeros 90 minutos de la serie de cuartos de final ante el cuadro canalero, que mostró poco, pero espera responder en el choque de vuelta previsto para el 2 de octubre, a las 18 horas.

En el partido de ida, la gran figura del equipo altense fue Antonio de Jesús López, quien asistió en las dos anotaciones.

El primer gol llegó al minuto 64, tras un cobro de tiro de esquina de López. El balón fue directo a la cabeza de Kevin Ruiz, quien marcó el 1-0 con un potente remate, desatando la fiesta en la preferencia.

El segundo tanto también nació en una jugada a balón parado. López ejecutó un tiro libre que encontró a Derrikson Quiros, quien aumentó la cuenta con otro cabezazo certero para el 2-0 definitivo.

Xelajú MC deberá viajar a Panamá la próxima semana para defender la ventaja y sellar su pase a las semifinales, lo que también le aseguraría su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf.

¡Ruíz rompe el empate con un remate de cabeza! pic.twitter.com/D5Ioqe3qm4 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 25, 2025