Xelajú MC vence a San Miguelito y toma ventaja en la serie de cuartos de final de la Copa Centroamericana

El equipo altense volvió a jugar como local en el estadio Cementos Progreso, arropado por una fiel afición que no dudó en viajar desde Quetzaltenango para respaldarlo en su aventura internacional.

El duelo fue cerrado. Los chivos generaron varias opciones de gol, especialmente en el primer tiempo, por intervención del paraguayo Pedro Báez, quien no logró concretar.

La figura del partido fue Antonio de Jesús López, quien lideró el medio campo y asistió en ambos goles.

Fue hasta el segundo tiempo que el conjunto dirigido por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro encontró la fórmula. El portero canalero, Marcos de León, había contenido los ataques altense, pero su defensa falló en jugadas a balón parado.

El primer gol de Xelajú MC llegó al minuto 64, tras un tiro de esquina cobrado por López, que Kevin Ruiz conectó en soledad para vencer al guardameta De León.

El segundo tanto llegó al 78, en una jugada de tiro libre. López volvió a centrar con precisión, esta vez para Derrikson Quiros, quien sentenció el 2-0, desatando la alegría en la grada.

El partido de vuelta se disputará el próximo jueves 2 de octubre, a las 18 horas, en el estadio Universitario FC, en Panamá.

24 de septiembre 2025, 18:48h Todo listo para el encuentro en el Cementos Progreso

Xelajú MC recibe este miércoles al Sporting de San Miguelito en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

24 de septiembre 2025, 19:27h Afición arriba al estadio de la zona 6

Un grupo de seguidores de Xelajú MC arriba cantando: "Vamos Xela, yo te he venido a ver". La afición hizo el viaje para respaldar a su equipo en la Copa Centroamericana.

24 de septiembre 2025, 19:36h Los onces de Xelajú MC y San Miguelito

Liderados por el capitán Jorge Aparicio, el técnico Amarini Villatoro manda a sus mejores hombres para el duelo contra el equipo San Miguelito.

24 de septiembre 2025, 19:43h ¡Cajolá presente! Los seguidores chivos viven con alegría la previa

Así viven los aficionados de Xelajú MC la fiesta antes del juego contra San Miguelito.

24 de septiembre 2025, 20:05h ¡Arranca el partido en el Cementos Progreso!

Con la presencia de al menos unos 5 mil aficionados quetzaltecos, arranca el encuentro entre Xelajú MC y San Miguelito.

24 de septiembre 2025, 20:32h El partido se mantiene sin goles

En 30 minutos del partido, el encuentro en el Cementos Progreso se mantiene sin goles. Xelajú MC ha tenido dos opciones a gol por la vía de paraguayo Pedro Báez.

Afición de Xelajú MC en el estadio Cementos Progreso. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

24 de septiembre 2025, 20:49h ¡Cerrado duelo! Xela no encuentra el camino

El equipo chivo no ha logrado superar a la defensa de San Miguelito en el juego de ida de los cuartos de final.

Foto Prensa Libre: Esbin García

24 de septiembre 2025, 20:55h ¡Fin del primer tiempo!

El técnico Amarini Villatoro tendrá que replantear su esquema táctico para encontrar el gol en el segundo tiempo.

24 de septiembre 2025, 21:05h En desarollo el segundo tiempo

Ya se juegan los segundos 45 minutos en el estadio Cementos Progreso. Ninguno de los entrenadores realizó cambios.

24 de septiembre 2025, 21:30h Xelajú se pone arriba frente al equipo panameño

Kevin Ruiz convierte de cabeza el gol que tiene arriba a los chivos frente a San Miguelito. El gol llegó al minuto 65.

24 de septiembre 2025, 21:44h Los chivos convierten el segundo

Otro pase de Antonio López, esta vez de tiro libre, es aprovechado por Quiros para anotar el 2-0.