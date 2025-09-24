Guatemala sub-23 cae ante Honduras en su primer amistoso rumbo a los Juegos Centroamericanos

La Selección Nacional Sub-23 de Guatemala, dirigida por el entrenador Willy Coito Oliveira, cayó frente a su similar de Honduras por un marcador de 3-1 en el primer encuentro de preparación de los chapines, quienes representarán a Guatemala en los próximos Juegos Centroamericanos que se disputarán en el país del 18 al 30 de octubre en el pais.

El partido se llevó a cabo en el Complejo Ernesto Villa, en un encuentro bastante disputado por ambos equipos. Los dirigidos por el profesor Oliveira tuvieron dificultades para generar acciones claras frente al guardameta hondureño y perdiron el control del encuentro en los minutos finales.

Sin embargo, fue el cuadro chapín el que se adelantó en el marcador al minuto 4, cuando el jugador de Antigua GFC, Marvin Ávila Jr., anotó el primer gol del encuentro. No obstante, al minuto 40, el conjunto catracho logró empatar el partido, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En la segunda mitad, el juego mantuvo su intensidad, con ambos equipos buscando el arco contrario tanto chapines como catrachos.

Cuando parecía que el empate se mantendría, Honduras logró ponerse en ventaja al minuto 88, y ya en el tiempo de descuento, anotó el tercer gol que selló el 1-3 definitivo a favor de los visitantes.

Por su parte, mañana jueves 25 de septiembre se disputará el segundo encuentro programado para la Bicolor frente a su similar de Honduras, siendo el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina el que albergue el partido, donde los Azul y Blanco busquen la revancha tras caer derrotados en el primer juego.

El duelo se disputará a las 15:00 horas y también se jugará a puerta cerrada, como se disputó el primer encuentro de preparación.