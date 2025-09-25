Mamá de Antonio "Chucho" López habla de la ilusión de su hijo por regresar a la selección de Guatemala.

aEl Club Xelajú MC dio un paso firme hacia las semifinales de la Copa Centroamericana al imponerse 2-0 en el partido de ida frente al Sporting San Miguelito de Panamá, en un duelo disputado en el estadio Cementos Progreso.

Aunque el conjunto altense intentó imponer condiciones desde el primer tiempo, fue en la segunda mitad cuando logró romper el marcador. Los goles llegaron gracias a dos jugadas a balón parado, ejecutadas con precisión por el mediocampista guatemalteco Jesús Antonio “Chucho” López, quien se convirtió en la figura del encuentro.

El primer tanto fue obra de Kevin Ruiz, quien conectó de cabeza un tiro de esquina cobrado con gran técnica por López. Minutos más tarde, el costarricense Derrikson Quirós amplió la ventaja con otro cabezazo, esta vez tras un centro picado desde un tiro libre, también servido por el dorsal número 10.

Con estas dos asistencias, “Chucho” López brilló en una noche clave para el equipo dirigido por Amarini Villatoro, que sueña con alcanzar unas históricas semifinales. De lograr la clasificación, Xelajú MC también aseguraría su boleto a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf, el torneo más prestigioso de clubes en la región.

El resultado deja al cuadro superchivo con una ventaja importante de cara al partido de vuelta en Panamá, donde buscarán sellar su pase y continuar haciendo historia en el fútbol centroamericano.

Desde hace varias semanas, en redes sociales los aficionados han expresado su inquietud sobre por qué Antonio de Jesús López no ha sido convocado nuevamente a la Selección Nacional de Guatemala. Esta duda surge especialmente considerando el gran momento futbolístico que atraviesa, en el que se ha consolidado como una pieza clave en el esquema táctico de Marvin Amarini Villatoro.

Tras el reciente encuentro, la madre de Jesús López expresó: “Para mí, es el mejor. Dio un partidazo. Su entrega, sus ganas de salir siempre adelante… se le nota, lo demuestra, y ver cómo la gente lo quiere me llena de emoción.”

Sobre la posibilidad de que su hijo vuelva a vestir la camiseta de la selección nacional, añadió: “Él siempre ha dicho que sí a la selección, y ya le tocará regresar; él siempre mostrando lo mejor”.

También recordó cuándo le dijo que sí a la Azul y Blanco. “Cuando él dijo que sí, fue el primero… y después empezaron a venir muchos más”.