¿Qué necesita Xelaju MC para clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana?

Los superchivos consiguieron una valiosa victoria en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, al imponerse 2-0 frente al Sporting San Miguelito de Panamá el pasado miércoles en el estadio Cementos Progreso.

El equipo dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro mostró una propuesta ofensiva desde el inicio, buscando el área rival, a diferencia del conjunto panameño, que se mostró más conservador.

Los goles fueron por intermedio de Kevin Ruiz y Derrickson Quiros ambos de cabeza con sus asistencias magnificas de Jesús “Chucho” López quién se erigio como el jugador del encuentro

Con este resultado, el cuadro quetzalteco buscará sellar su clasificación a las semifinales la próxima semana, lo que también le permitiría asegurar su participación en la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf.

¿Que necesitan los chivos para avanzar a semifinales?

Xelajú MC tiene tres escenarios posibles para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana:

Ganar el partido, sin importar el marcador. Una victoria garantiza el pase directo. Empatar, lo cual también le permite avanzar. Perder por la mínima diferencia, por ejemplo 1-0, siempre y cuando el marcador global le favorezca por el criterio del gol de visitante.

Además, si el equipo pierde por marcadores como 3-1, 4-2, 5-3 o 6-4, también podría clasificar, ya que habría anotado goles como visitante, lo cual es un criterio de desempate en esta fase del torneo.