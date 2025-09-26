Costa Rica tambalea en la Copa Centroamericana: Alajuelense y Cartaginés pierden en la ida de los cuartos de final

Esta semana se disputaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, dejando encuentros de gran intensidad en las distintas canchas de la región, en dónde los dos cuadros ticos perdieron sus respectivos encuentros en condición de local.

Alajuelense vs Motagua 0-1, el telón se abrió el martes 23 de septiembre en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde Liga Deportiva Alajuelense recibió al Motagua de Honduras. Fue un encuentro de mucho roce que terminó con dos expulsados, uno por cada equipo.

Los locales jugaron con un hombre menos desde el minuto 14 tras la expulsión de Ronald Matarrita por una fuerte entrada sobre un jugador catracho. A pesar de refugiarse en su campo, todo parecía indicar que el marcador terminaría 0-0, pero al minuto 92 apareció Mathías Vásquez con un cabezazo letal para darle la victoria al cuadro hondureño. Con este resultado, el equipo tico está obligado a ganar en la vuelta para avanzar a semifinales.

Real España vs Plaza Amador 0-1, el miércoles, Real España recibió en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula al Plaza Amador de Panamá, uno de los favoritos para llevarse el torneo. Fue un partido con muchas llegadas a los arcos, pero se definió en el tiempo de reposición con un solitario gol de Ovidio López, quien venció al arquero Luis López para darle la victoria al conjunto panameño.

Xelajú MC vs Sporting San Miguelito 2-0, ese mismo miércoles a las 20:00 horas, el Xelajú MC, dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro, recibió en el Estadio Cementos Progreso al Sporting San Miguelito. Los locales buscaron el arco rival desde el inicio, mientras que la visita apostó por un juego conservador.

En la segunda mitad, los Superchivos salieron con otra actitud y, gracias a su figura Jesús López, quien dio dos asistencias, lograron dos goles a balón parado: uno de Kevin Ruiz y otro del tico Derrickson Quirós. Con este 2-0, Xelajú se lleva una ventaja importante para el duelo de vuelta.

Cartaginés vs Olimpia 1-2, en el cierre de los cuartos de final de ida, el Cartaginés de Costa Rica recibió en el Estadio José Rafael "Fello" Meza al Olimpia de Honduras. El cuadro local ingresó con poca intensidad y lo pagó caro, ya que los visitantes se adelantaron con dos goles en el primer tiempo, obra de Chirinos y Benguché.

En la segunda mitad, Marcos Ureña descontó para los ticos, pero no fue suficiente para empatar. Con este 1-2, Olimpia tiene un pie y medio en las semifinales.

Los encuentros de vuelta de los cuartos de final se disputarán la próxima semana, con Motagua, Plaza Amador, Sporting San Miguelito y Olimpia siendo locales.

Cuartos de final Copa Centroamérica, partido de vuelta:

Martes

Motagua vs. Alajuelense, 20:00 horas

Miércoles

Plaza Amador vs. Real España, 18:00 horas

Jueves

Sporting San Miguelito vs. Xelajú MC, 18:00 horas

Olimpia vs. Cartaginés, 20:15 horas.