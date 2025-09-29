¿Cuándo juega Xelajú MC? Semana determinante del equipo chivo en la Copa Centroamericana

El Xelajú MC inicia una semana decisiva en la Copa Centroamericana 2025, con la ilusión de hacer historia para el cuadro quetzalteco. Luego de imponerse con autoridad 2-0 en el partido de ida disputado en el Estadio Cementos Progreso, los “Superchivos” se preparan para viajar a Panamá, donde enfrentarán este jueves 2 de octubre el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamerica ante el Sporting San Miguelito.

El equipo dirigido por el estratega guatemalteco Amarini Villatoro buscará sellar su clasificación a las semifinales del torneo regional, lo que además les otorgaría un boleto directo a la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

En el encuentro de ida, Xelajú mostró una sólida propuesta táctica y gran efectividad en las jugadas a balón parado. Ambos goles llegaron por esa vía, gracias a las precisas asistencias del mediocampista Antonio de Jesús “Chucho” López, quien fue figura del partido.

Para el partido de vuelta, el cuadro altense buscará mantener la ventaja obtenida en casa. Un empate les basta para avanzar, pero el equipo no se conforma y aspira a realizar un encuentro inteligente, con personalidad y ambición.

Villatoro ha insistido en la importancia de mantener la concentración y no confiarse, sabiendo que Sporting San Miguelito será un rival más agresivo en su terreno.

El encuentro de vuelta entre Xelajú y Sporting San Miguelito se disputará este próximo jueves 2 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Universidad Latina en Llano Marín, en Ciudad de Panamá.

La afición quetzalteca vive con entusiasmo esta etapa del torneo, soñando con ver a su equipo entre los mejores del área. El reto está claro: defender la ventaja, jugar con carácter y seguir escribiendo una página dorada en la historia del Xelajú MC.