Ana Lucía Martínez rescata un punto para Cruz Azul con un golazo ante Pachuca

La delantera guatemalteca Ana Lucía Martínez volvió a ser pieza clave para su equipo, Cruz Azul, en la Liga MX Femenil, al anotar un golazo en los minutos finales que permitió a “La Máquina” rescatar un empate 2-2 frente a las "Tuzas" del Pachuca, actuales campeonas del fútbol mexicano femenil.

El encuentro, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2025, se disputó este domingo en el Estadio Hidalgo, en la Bella Airosa. Fue un duelo lleno de emociones, donde las locales buscaron imponer condiciones desde el inicio, pero se encontraron con un Cruz Azul combativo que supo reaccionar y evitar que las campeonas se quedaran con los tres puntos.

Las acciones comenzaron con un buen arranque colectivo del cuadro visitante, que abrió el marcador al minuto 19 gracias a la delantera Aerial Chavarin, quien apareció en el área para poner el 0-1. Sin embargo, Pachuca reaccionó rápidamente y al minuto 30, su goleadora Charlyn Corral igualó el marcador, resultado con el que se fueron al descanso.

En la segunda mitad, ambos equipos mantuvieron la intensidad en busca de la ventaja. Fue nuevamente Charlyn Corral quien, al minuto 64, anotó su segundo gol del partido para darle la ventaja parcial a las Tuzas. Con el marcador a su favor, las locales bajaron el ritmo del encuentro.

Gol de Ana Lucía

Cuando se disputaba el minuto 84, apareció la guatemalteca Ana Lucía Martínez. Tras un trazo largo, controló el balón de manera excelsa, recortó hacia el centro dejando atrás a la defensa, y definió magistralmente con pierna zurda al palo derecho de la guardameta local, colocando el definitivo 2-2.

Como resolvió Ana Luuuuu para empatarlo... pic.twitter.com/GXK4KPFC37 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) September 29, 2025

Analú se ha consolidado como una de las referentes del cuadro celeste en este torneo, donde suma dos anotaciones y seis asistencias, aportando garra, experiencia y liderazgo en cada juego.

Con este resultado, Cruz Azul llega a 18 unidades y se ubica en la décima posición de la tabla, a solo dos puntos de la zona de clasificación, ocupada por las "Rayadas" de Monterrey, exequipo de la chapina, donde fue bicampeona.