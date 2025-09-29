Así quedó la tabla de posiciones tras completarse la jornada 12 del Apertura 2025

La jornada 12 del Torneo Apertura 2025 llegó a su fin con resultados que movieron la tabla de posiciones y dejaron a varios equipos en situaciones contrastantes. Municipal se mantiene como líder absoluto, mientras que Xelajú sigue escalando y Guastatoya dio un golpe importante en la parte baja.

Mixco abrió la fecha con una victoria en casa 1-0 sobre Cobán Imperial, con anotación en el tiempo de reposición. El triunfo le permitió a los “chicharroneros” consolidarse en la segunda posición con 23 puntos, confirmando su buen momento en el campeonato.

Municipal, por su parte, reafirmó su liderazgo con un sólido 3-0 frente a Achuapa en el estadio El Trébol. Los rojos llegaron a 26 unidades y continúan invictos, demostrando regularidad en cada jornada y siendo el equipo más sólido del certamen hasta ahora.

En Asunción Mita, Mictlán defendió su localía y venció 1-0 a Comunicaciones con gol de César Chinchilla. Los conejos sumaron tres puntos clave que los impulsan al sexto lugar con 16 unidades, mientras que los albos siguen complicados en la parte baja de la tabla con 11.

El duelo más sorpresivo se vivió en el estadio David Cordón Hichos, donde Guastatoya logró imponerse 3-2 sobre Aurora. Los pechoamarillos consiguieron apenas su segunda victoria del torneo y ahora alcanzan 8 puntos, recortando distancia respecto al resto de equipos. Aurora, en cambio, perdió la oportunidad de acercarse a los primeros lugares.

Xelajú cerró la fecha con un contundente 3-0 sobre Malacateco en el Mario Camposeco. Con doblete de Steven Cárdenas y otro tanto de Justin Racancoj, los chivos alcanzaron 18 unidades y se ubican en la quinta casilla, confirmando su buen momento en liga y competencia internacional.

Con estos resultados, la tabla quedó de la siguiente manera: Municipal es líder con 26 puntos, seguido de Mixco (23), Antigua (20), Aurora (19), Xelajú (18), Mictlán (16), Achuapa (13), Malacateco (13), Cobán Imperial (12), Comunicaciones (11), Marquense (11) y Guastatoya (8).

La jornada 12 deja a Municipal como sólido puntero, a Mixco y Antigua en la pelea por el segundo puesto, mientras que la lucha por salir del fondo se intensifica con Guastatoya recortando terreno. El campeonato sigue abierto y cada punto será vital en la recta final de la primera vuelta.