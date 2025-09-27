Municipal continúa invicto y refuerza su liderato en la Liga Nacional con goleada a Achuapa

Municipal volvió a demostrar su solidez en el Torneo Apertura 2025 al imponerse con autoridad 3-0 sobre Deportivo Achuapa en el estadio Manuel Felipe Carrera, resultado que le permite mantener su invicto y ampliar la ventaja en lo más alto de la tabla de posiciones.

El partido se abrió al minuto 31, cuando Rudy Barrientos encontró espacio en el área y definió con precisión para marcar el primer tanto de la tarde. El gol le dio tranquilidad a los escarlatas, que desde el arranque habían controlado el ritmo del juego y generaban constante peligro en el arco visitante.

Apenas iniciada la segunda parte, el cubano Yasniel Matos aumentó la ventaja con un remate de cabeza tras un centro preciso desde la banda. Su anotación al minuto 48 desató la euforia en la afición roja, que veía cómo su equipo consolidaba una actuación convincente en casa.

La goleada se completó al minuto 82 gracias al panameño Davis Contreras, quien estuvo atento a una serie de rebotes en el área para enviar el balón al fondo de la red y sellar el 3-0 definitivo. Con este gol, Municipal cerró un partido que dominó de principio a fin y en el que mostró contundencia en los momentos clave.

Achuapa intentó reaccionar en algunos pasajes del encuentro, pero se encontró con una defensa bien plantada y con la figura del guardameta rojo en momentos puntuales. Pese a la derrota, el arquero de los cebolleros, Ederson Cabezas, fue una de las figuras del partido al evitar en varias ocasiones que el marcador fuera aún más amplio.

Con esta victoria, Municipal alcanza los 26 puntos y se mantiene como líder absoluto del torneo, reafirmando su condición de único equipo invicto tras 12 jornadas disputadas. Los dirigidos por Mario Acevedo siguen mostrando regularidad tanto en casa como de visita, lo que los coloca como el rival a vencer en esta fase del campeonato.

Davis Contreras cerró la goleada ante el Deportivo Achuapa. (Video: Prensa Libre, Keneth Cruz)

Por su parte, Achuapa no logró desplegar el nivel mostrado en jornadas anteriores y se marcha de El Trébol sin puntos. El equipo cebollero permanece en la zona media de la tabla, aunque deberá corregir sus falencias si quiere mantenerse en la lucha por clasificar a la fase final.

El triunfo de Municipal confirma el buen momento de los escarlatas y consolida su candidatura al título, respaldado por una afición que cada jornada llena el estadio Manuel Felipe Carrera y que se ilusiona con una nueva corona en la Liga Nacional.