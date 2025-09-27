Así marcha la tabla de posiciones en el inicio de la segunda vuelta del torneo Apertura 2025

Este fin de semana se disputará la jornada 12 del Torneo Apertura, lo que marca el inicio de la segunda vuelta del certamen nacional. En el calendario se tenía previsto que la jornada arrancara en el estadio Marquesa de la Ensenada el viernes con el duelo entre Deportivo Marquense y Antigua GFC; sin embargo, el encuentro fue reprogramado hasta el momento se desconoce el motivo.

Por lo tanto, la jornada 12 dará inicio este sábado a las 15:00 horas cuando los chicharroneros del Deportivo Mixco reciban en el estadio Santo Domingo de Guzmán al cuadro de los príncipes azules del Cobán Imperial. Los dirigidos por tecnico guatemalteco Fabricio Benítez buscarán seguir peleando por los primeros puestos del campeonato, mientras el cuadro cobanero intentará sumar de a tres puntos para seguir escalando posiciones.

Mientras que a las 17:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol", cuando el líder del torneo, Municipal, reciba al cuadro de Achuapa, con la misión de mantenerse en lo más alto de la tabla, donde además se mantiene invicto. Por su parte, los Cebolleros buscarán dar la sorpresa y sumar puntos en el recinto escarlata.

Ya para el domingo, la jornada comenzará a las 15:00 horas, cuando Deportivo Mictlán reciba en el estadio La Asunción al cuadro de Comunicaciones, en un duelo donde los albos intentarán salir de la zona baja de la tabla y evitar que se agrave la crisis crema, producto del mal torneo que están teniendo, tanto en lo individual como principalmente en lo colectivo.

A las 17:00 horas, en el estadio David Cordón Hichos, Guastatoya, último en la tabla, recibirá a Aurora, cuarto en la clasificación general. El cuadro militar buscará continuar con el buen torneo que está realizando tras su regreso a la máxima categoría del balompié nacional.

Para cerrar la jornada, a las 20:00 horas del domingo, el cuadro de Xelajú MC recibirá a los Toros de Malacateco. Los Superchivos buscarán seguir sumando victorias para posicionarse entre los primeros lugares del certamen.

Cabe resaltar que, para esta jornada, varios equipos no podrán contar con algunos de sus jugadores debido a que fueron convocados por Luis Fernando Tena para la selección nacional de Guatemala, que se prepara para disputar las jornadas 3 y 4 de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo 2026.