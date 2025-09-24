Municipal vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Así llegan Municipal y Achuapa
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura
Municipal sacó un triunfo frente a Marquense, con un marcador 3-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 2 goles en contra y registró 10 a favor.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura
En la fecha anterior, Achuapa logró empatar 0-0 ante Guastatoya. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 2.
El local está puntero con 23 puntos (6 PG – 5 PE), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (3 PG – 4 PE – 3 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Julio Luna.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|23
|11
|6
|5
|0
|11
|2
|Antigua GFC
|20
|11
|6
|2
|3
|8
|3
|Mixco
|20
|10
|6
|2
|2
|4
|4
|Aurora FC
|19
|10
|5
|4
|1
|5
|6
|Achuapa
|13
|10
|3
|4
|3
|2
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 13: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 13: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Mixco: 8 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 14: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Horario Municipal y Achuapa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas