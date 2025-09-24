Municipal vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Municipal recibe el próximo sábado 27 de septiembre a Achuapa por la fecha 12 del Apertura, a partir de las 17:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Así llegan Municipal y Achuapa

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal sacó un triunfo frente a Marquense, con un marcador 3-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 2 goles en contra y registró 10 a favor.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Achuapa logró empatar 0-0 ante Guastatoya. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 2.

El local está puntero con 23 puntos (6 PG – 5 PE), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (3 PG – 4 PE – 3 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Julio Luna.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 23 11 6 5 0 11 2 Antigua GFC 20 11 6 2 3 8 3 Mixco 20 10 6 2 2 4 4 Aurora FC 19 10 5 4 1 5 6 Achuapa 13 10 3 4 3 2

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 13: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 13: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Mixco: 8 de octubre – 15:00 horas

Fecha 14: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

