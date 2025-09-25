Guastatoya vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

A partir de las 17:00 horas el próximo domingo 28 de septiembre, Aurora FC visita a Guastatoya en el estadio David Cordon Hichos, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura.

Así llegan Guastatoya y Aurora FC

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya llega con resultado de empate, 0-0, ante Achuapa. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 victoria en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 3 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Aurora FC y Mixco, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 7 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Aurora FC se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 5 puntos (1 PG – 2 PE – 8 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (5 PG – 4 PE – 1 PP).

Stib Morales Ordóñez es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 23 11 6 5 0 11 2 Antigua GFC 20 11 6 2 3 8 3 Mixco 20 10 6 2 2 4 4 Aurora FC 19 10 5 4 1 5 12 Guastatoya 5 11 1 2 8 -15

