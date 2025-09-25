Guastatoya vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Así llegan Guastatoya y Aurora FC
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura
Guastatoya llega con resultado de empate, 0-0, ante Achuapa. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 victoria en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 3 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Aurora FC y Mixco, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 7 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Aurora FC se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 5 puntos (1 PG – 2 PE – 8 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (5 PG – 4 PE – 1 PP).
Stib Morales Ordóñez es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|23
|11
|6
|5
|0
|11
|2
|Antigua GFC
|20
|11
|6
|2
|3
|8
|3
|Mixco
|20
|10
|6
|2
|2
|4
|4
|Aurora FC
|19
|10
|5
|4
|1
|5
|12
|Guastatoya
|5
|11
|1
|2
|8
|-15
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 13: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 12: vs Guastatoya: 28 de septiembre – 17:00 horas
- Fecha 13: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Horario Guastatoya y Aurora FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas