Guastatoya vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Aurora FC se mide ante Guastatoya en el estadio David Cordon Hichos el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas. El partido será supervisado por Stib Morales Ordóñez.

|

A partir de las 17:00 horas el próximo domingo 28 de septiembre, Aurora FC visita a Guastatoya en el estadio David Cordon Hichos, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura.

Así llegan Guastatoya y Aurora FC

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya llega con resultado de empate, 0-0, ante Achuapa. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 victoria en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 3 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Aurora FC y Mixco, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 7 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Aurora FC se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 5 puntos (1 PG – 2 PE – 8 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (5 PG – 4 PE – 1 PP).

Stib Morales Ordóñez es el árbitro designado para controlar el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Municipal 23 11 6 5 0 11
2 Antigua GFC 20 11 6 2 3 8
3 Mixco 20 10 6 2 2 4
4 Aurora FC 19 10 5 4 1 5
12 Guastatoya 5 11 1 2 8 -15

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 13: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 12: vs Guastatoya: 28 de septiembre – 17:00 horas
  • Fecha 13: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Horario Guastatoya y Aurora FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

