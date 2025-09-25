Mictlán vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Así llegan Mictlán y Comunicaciones
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura
Mictlán ganó por 1-0 el juego pasado ante Cobán Imperial. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 1 gol y ha convertido 2.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura
Comunicaciones cayó 0 a 3 ante Xelajú. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 11 en contra.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Comunicaciones lo ganó por 2 a 0.
El local está en el octavo puesto y alcanzó 13 puntos (3 PG – 4 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (3 PG – 2 PE – 6 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Bryan López Castellanos.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|23
|11
|6
|5
|0
|11
|2
|Antigua GFC
|20
|11
|6
|2
|3
|8
|3
|Mixco
|20
|10
|6
|2
|2
|4
|8
|Mictlán
|13
|10
|3
|4
|3
|-1
|10
|Comunicaciones
|11
|11
|3
|2
|6
|-6
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 12: vs Comunicaciones: 28 de septiembre – 15:00 horas
- Fecha 13: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 13: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Horario Mictlán y Comunicaciones, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas