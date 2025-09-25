Mictlán vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

El juego entre Mictlán y Comunicaciones se disputará el próximo domingo 28 de septiembre por la fecha 12 del Apertura, a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Asunción.

Así llegan Mictlán y Comunicaciones

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán ganó por 1-0 el juego pasado ante Cobán Imperial. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 1 gol y ha convertido 2.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones cayó 0 a 3 ante Xelajú. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 11 en contra.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Comunicaciones lo ganó por 2 a 0.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 13 puntos (3 PG – 4 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (3 PG – 2 PE – 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Bryan López Castellanos.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 23 11 6 5 0 11 2 Antigua GFC 20 11 6 2 3 8 3 Mixco 20 10 6 2 2 4 8 Mictlán 13 10 3 4 3 -1 10 Comunicaciones 11 11 3 2 6 -6

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 12: vs Comunicaciones: 28 de septiembre – 15:00 horas

Fecha 13: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 13: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Horario Mictlán y Comunicaciones, según país