Mictlán vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Deportes

Mictlán y Comunicaciones se enfrentan en el Estadio La Asunción, con el arbitraje de Bryan López Castellanos. El duelo se jugará el domingo 28 de septiembre desde las 15:00 horas.

El juego entre Mictlán y Comunicaciones se disputará el próximo domingo 28 de septiembre por la fecha 12 del Apertura, a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Asunción.

Así llegan Mictlán y Comunicaciones

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán ganó por 1-0 el juego pasado ante Cobán Imperial. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 1 gol y ha convertido 2.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones cayó 0 a 3 ante Xelajú. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 11 en contra.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Comunicaciones lo ganó por 2 a 0.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 13 puntos (3 PG – 4 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (3 PG – 2 PE – 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Bryan López Castellanos.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Municipal 23 11 6 5 0 11
2 Antigua GFC 20 11 6 2 3 8
3 Mixco 20 10 6 2 2 4
8 Mictlán 13 10 3 4 3 -1
10 Comunicaciones 11 11 3 2 6 -6

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 12: vs Comunicaciones: 28 de septiembre – 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 13: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Horario Mictlán y Comunicaciones, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

