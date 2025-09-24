Mixco vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Así llegan Mixco y Cobán Imperial
Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura
Mixco terminó con un empate en 2 frente a Aurora FC en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y perdió en 2 oportunidades. Recibió 7 goles y sumó 7 a favor.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura
Cobán Imperial llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Mictlán. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 8.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mixco sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
El anfitrión está en el tercer puesto con 20 puntos (6 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG – 3 PE – 5 PP).
El encuentro será supervisado por Mario Escobar Toca, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|23
|11
|6
|5
|0
|11
|2
|Antigua GFC
|20
|11
|6
|2
|3
|8
|3
|Mixco
|20
|10
|6
|2
|2
|4
|4
|Aurora FC
|19
|10
|5
|4
|1
|5
|9
|Cobán Imperial
|12
|11
|3
|3
|5
|-3
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 13: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Achuapa: 8 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 14: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 13: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Mixco y Cobán Imperial, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas