Mixco vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Por la fecha 12 del Apertura, Cobán Imperial y Mixco se enfrentan el sábado 27 de septiembre desde las 15:00 horas, en el estadio Municipal de Mixco.

Así llegan Mixco y Cobán Imperial

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco terminó con un empate en 2 frente a Aurora FC en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y perdió en 2 oportunidades. Recibió 7 goles y sumó 7 a favor.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Mictlán. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 8.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mixco sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 20 puntos (6 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG – 3 PE – 5 PP).

El encuentro será supervisado por Mario Escobar Toca, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 23 11 6 5 0 11 2 Antigua GFC 20 11 6 2 3 8 3 Mixco 20 10 6 2 2 4 4 Aurora FC 19 10 5 4 1 5 9 Cobán Imperial 12 11 3 3 5 -3

