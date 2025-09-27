Mixco vence a Cobán en el Santo Domingo con gol en el último minuto

El Deportivo Mixco se quedó con los tres puntos en el Estadio Santo Domingo de Guzmán tras vencer 1-0 a Cobán Imperial en un duelo intenso de la jornada 12 de la Liga Nacional. El gol llegó en el último suspiro del partido y estuvo rodeado de polémica.

Durante gran parte del encuentro, ambos equipos se neutralizaron en un juego muy cerrado y con pocas oportunidades claras de gol. Mixco buscó imponer condiciones en casa, mientras que Cobán resistió con orden defensivo, apostando por los contragolpes.

El encuentro parecía condenado al empate sin goles, pero la historia cambió en el minuto 97. Nicolás Martínez aprovechó un balón dentro del área y lo mandó al fondo de la red, desatando la euforia de la afición local.

Sin embargo, la anotación fue reclamada enérgicamente por los jugadores de Cobán Imperial, quienes alegaban que Martínez había controlado el esférico con la mano antes de definir. A pesar de las protestas, el árbitro Mario Escobar validó el gol.

La polémica marcó el desenlace del partido, con la visita inconforme por la decisión arbitral y el público local celebrando la agónica victoria que les permite sumar tres puntos clave en casa.

Con este triunfo, Mixco se mantiene firme en la pelea por los primeros lugares y recupera la confianza luego del empate de la jornada pasada. El Santo Domingo volvió a convertirse en una fortaleza difícil de conquistar.

Cobán Imperial, en cambio, se marcha con las manos vacías y con la sensación de haber sido perjudicado en el cierre del juego. El equipo de Sebastián Bini deberá recomponerse rápidamente para no perder terreno en la tabla.

El partido deja un resultado importante para Mixco y una nueva polémica arbitral en la Liga Nacional, que seguramente seguirá generando debate en los próximos días.