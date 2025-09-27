La jornada 12 de la Liga Nacional arranca con dos duelos clave en Mixco y en El Trébol

La Liga Nacional retoma la acción este sábado 27 de septiembre con el inicio de la jornada 12, en una doble cartelera que promete emociones desde el primer duelo. Dos partidos abrirán la fecha con equipos que buscan consolidarse en la tabla y otros que necesitan sumar con urgencia.

El primer encuentro se disputará a las 3 de la tarde en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, donde el Deportivo Mixco recibirá a Cobán Imperial. Los chicharroneros vienen de un empate amargo ante Aurora, tras dejar escapar la victoria en los últimos minutos, y ahora quieren reivindicarse frente a su afición. Un triunfo los mantendría en la pelea directa por los primeros lugares de la clasificación.

Por su parte, Cobán Imperial sigue en un proceso de reconstrucción bajo el mando de Sebastián Bini. Los príncipes azules han tenido un arranque irregular y necesitan sumar fuera de casa para no alejarse de los puestos de clasificación. La visita a Mixco representa un desafío importante para medir la reacción del equipo tras caer en la jornada pasada frente a Mictlán.

La jornada continuará a las 5 de la tarde en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, donde Municipal recibirá al Deportivo Achuapa. Los rojos llegan con paso firme, líderes e invictos del torneo, después de su contundente victoria 3-0 sobre Marquense en la fecha anterior. Su afición espera otra actuación sólida que reafirme su dominio en el Apertura 2025.

Achuapa, en cambio, buscará dar la sorpresa en uno de los estadios más complicados del país. El equipo cebollero cerró la primera vuelta en la sexta posición con 13 puntos y ahora intentará sumar de visita para consolidarse en la zona de clasificación. Lograrlo en El Trébol sería un golpe anímico importante para el plantel.

El duelo entre Municipal y Achuapa también pondrá a prueba a la defensa visitante, ya que los escarlatas han demostrado tener una de las ofensivas más efectivas del campeonato, con figuras que atraviesan un gran momento. La presión en casa y el invicto en juego convierten este enfrentamiento en uno de los más atractivos de la jornada.

Tanto Mixco como Municipal llegan con la obligación de mantener su buena ubicación en la tabla, mientras que Cobán Imperial y Achuapa intentarán sorprender como visitantes. La jornada 12 promete abrir con dos compromisos que pueden mover la parte alta y media de la clasificación.

El telón de esta fecha se levanta con partidos cargados de expectativas. Mixco y Cobán buscarán reivindicarse tras resultados adversos, mientras que Municipal quiere extender su hegemonía frente a un Achuapa que aspira a dar un golpe de autoridad en la capital.