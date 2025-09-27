EN VIVO| Municipal vs. Achuapa por la jornada 12 del torneo Apertura 2025

El Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol” será el escenario de uno de los duelos más atractivos de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025. Municipal recibirá al Deportivo Achuapa este sábado a partir de las 17:00 horas, en un partido que enfrenta al líder del campeonato contra un equipo que llega con la motivación de sorprender y sumar puntos clave en la recta final de la fase de clasificación.

Los rojos llegan a este encuentro con paso firme, defendiendo el invicto que los mantiene en la primera posición de la tabla. Por su parte, el Deportivo Achuapa llega con la necesidad de sumar puntos fuera de casa. El cuadro cebollero ha tenido un torneo de altibajos.