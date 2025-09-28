Xelajú cierra la jornada 12 con una goleada sobre Malacateco en el Mario Camposeco

El estadio Mario Camposeco fue testigo de una sólida presentación de Xelajú MC, que se impuso 3-0 a Malacateco en el cierre de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025. Los Chivos aprovecharon su buen momento futbolístico y respondieron con contundencia ante su afición.

El marcador se abrió en la primera parte gracias a Justin Racancoj, quien al minuto 19 apareció con un remate preciso para poner en ventaja a los locales. Ese gol le dio confianza al cuadro altense, que tomó el control del partido desde los primeros compases.

La presión constante de los dirigidos por Marvin Amarini Villatoro encontró premio pocos minutos después. El costarricense Steven Cárdenas se hizo presente al minuto 32 para ampliar la ventaja 2-0, dejando a Malacateco sin reacción en la primera mitad.

Los visitantes intentaron equilibrar las acciones en el complemento, pero carecieron de claridad ofensiva para generar peligro real sobre la portería quetzalteca. Xelajú, en cambio, supo administrar la ventaja y mantener la intensidad en ataque.

La figura de la noche fue Steven Cárdenas, quien firmó su doblete al minuto 73 para sentenciar el 3-0 definitivo. El delantero tico demostró su efectividad y se ha convertido en una de las piezas claves del equipo en esta etapa del torneo.

Con esta victoria, Xelajú escaló al quinto puesto de la tabla general con 18 puntos, consolidando su ascenso en la clasificación. El equipo altense también mantiene la confianza alta por sus buenos resultados en el plano internacional.

Malacateco, en contraste, volvió a mostrar irregularidad y quedó rezagado en la octava posición con 13 unidades. Los “toros” no lograron contrarrestar la propuesta de los chivos y sumaron una nueva derrota fuera de casa.

El triunfo reafirma la fortaleza de Xelajú en el Mario Camposeco, donde continúa siendo un rival complicado. La afición celebró la goleada y el repunte del equipo, que apunta a seguir escalando posiciones en el Apertura 2025.