Guastatoya consigue el primer triunfo en casa al superar a Aurora FC en la jornada 12

Guastatoya consiguió una victoria de peso en casa al derrotar 3-2 a Aurora en el estadio David Cordón Hichos, un resultado que reafirma su fortaleza como local y lo impulsa en la segunda vuelta del torneo Apertura 2025. Los Pecho Amarillos fueron contundentes en la primera mitad y supieron resistir la reacción visitante en la segunda parte.

El encuentro comenzó con un arranque fulminante por parte de los locales. Apenas al minuto 2, Víctor Ávalos abrió el marcador tras una jugada de presión alta que sorprendió a la defensa aurorista. Con el control del partido, Guastatoya mantuvo la intensidad y encontró rápidamente el segundo tanto.

Al 28, nuevamente Ávalos apareció para firmar su doblete con una definición precisa que puso contra las cuerdas a Aurora, que no encontraba cómo reaccionar ante la ofensiva local. Los de Asunción Mita aprovecharon cada espacio y continuaron generando peligro en campo rival.

Antes del descanso, Guastatoya amplió la ventaja desde el punto penal. José Almanza asumió la responsabilidad y al minuto 44 marcó el 3-0, un resultado que parecía encaminar el duelo hacia una goleada. La afición local celebraba con confianza lo que parecía una tarde tranquila.

Aurora, sin embargo, no bajó los brazos y encontró aire en el inicio del complemento. Al minuto 49, Eddie Ibargüen descontó con una buena acción individual que devolvió la esperanza a los visitantes, obligando a Guastatoya a ajustar en defensa para evitar complicaciones.

El cuadro capitalino siguió presionando y al 71 Carlos Monterroso convirtió el segundo gol para poner el marcador 3-2, generando suspenso en los últimos minutos del encuentro. Aurora se volcó al ataque en busca de la igualdad, fiel a su estilo en los últimos compromisos.

Guastatoya supo aguantar la presión final y, pese a sufrir más de lo esperado en el segundo tiempo, aseguró tres puntos vitales en la lucha por escalar posiciones. El equipo mostró solidez ofensiva y contundencia en el momento clave, con Ávalos como figura determinante.

Aurora, por su parte, volvió a mostrar su capacidad de reacción, pero pagó caro los errores defensivos en el inicio del partido. La derrota deja a los aurinegros sin premio tras un esfuerzo importante, mientras que Guastatoya sumó una victoria importante para sumar en confianza.