Comunicaciones cae ante Mictlán y llega a siete derrotas en el torneo Apertura 2025

En un duelo clave de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025, Deportivo Mictlán venció 1-0 a Comunicaciones en el estadio Asunción Mita. Los Conejos lograron imponer su localía y se quedaron con los tres puntos gracias a un gol de César Chinchilla antes de finalizar el primer tiempo.

El único tanto del partido llegó tras una jugada colectiva que permitió a Chinchilla definir con precisión dentro del área al minuto 42, antes de que los equipos se fueran al descanso. Ese gol resultó decisivo para que Mictlán mantuviera la ventaja durante toda la segunda mitad.

Comunicaciones, dirigido por Roberto Hernández, no logró reaccionar pese a intentar presionar en el complemento. La falta de contundencia en ataque y las imprecisiones en la última línea complicaron la jornada del equipo crema, que sigue sin levantar el rumbo en el torneo.

Para Mictlán, este resultado representa un paso importante en la consolidación de su condición de local fuerte. Los Conejos han comenzado la segunda vuelta con un buen rendimiento en casa, sumando puntos que los mantienen en la pelea por posiciones intermedias en la tabla general.

El juego se caracterizó por su intensidad en la mitad de la cancha y un marcado equilibrio defensivo, especialmente en la segunda mitad, donde las oportunidades fueron escasas y el marcador no sufrió más modificaciones.

Con este triunfo, Mictlán llega a 16 puntos en el Apertura 2025 y sube un puesto en la clasificación, mientras que Comunicaciones se mantiene en los últimos lugares con 11 unidades, evidenciando la necesidad de mejorar su rendimiento para salir de la zona baja.

En el Apertura 2025, ya son siete derrota y en una campaña donde solo ha logrado tres triunfos y dos empates, que lo aleja del protagonismo en el Apertura 2025.

El técnico de Mictlán destacó la entrega de sus jugadores y la efectividad en las acciones claves, asegurando que seguirán trabajando para mantener el buen nivel en los próximos compromisos.

El próximo desafío para ambos equipos será vital: Mictlán buscará mantener la racha positiva en casa, mientras que Comunicaciones intentará recuperar puntos en su próximo encuentro para no alejarse de los puestos de mitad de tabla.