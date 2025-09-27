Así queda la tabla de posiciones luego de la victoria de Municipal y Mixco en el inicio de la jornada 12

Tras el inicio de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025, la tabla de posiciones comienza a definirse con fuerza, destacando las victorias de Municipal y Deportivo Mixco en sus respectivos encuentros.

Municipal continúa firme como líder absoluto del torneo tras imponerse 3-0 al Deportivo Achuapa en casa, alcanzando los 26 puntos y manteniendo su invicto. La contundente victoria refuerza su dominio en la Liga Nacional y los coloca como el equipo a vencer en esta temporada.

Por su parte, Mixco logró un triunfo dramático en casa ante Cobán Imperial, con gol en los últimos minutos que le permitió sumar tres puntos vitales y colocarse en la segunda posición con 23 unidades, manteniendo así su lucha por los primeros lugares del torneo.

Con estos resultados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera: Municipal lidera con 26 puntos, seguido por Mixco con 23, Antigua GFC con 20 y Aurora con 19. Xelajú se mantiene quinto con 15 puntos, mientras que Malacateco, Achuapa y Mictlán suman 13 unidades cada uno. Cobán Imperial se ubica noveno con 12, mientras que Comunicaciones y Marquense tienen 11 puntos cada uno. Guastatoya continúa en el último puesto con 5 puntos.

Aunque mañana se completará la jornada con tres partidos más —Mictlán vs. Comunicaciones, Guastatoya vs. Aurora y Xelajú vs. Malacateco—, los resultados no serán suficientes para que Municipal pierda la cima de la tabla.

La jornada deja claro que los equipos líderes mantienen su ritmo y buscan consolidar posiciones que los acerquen a la fase final, mientras que los equipos de media y baja tabla deberán mejorar su rendimiento si quieren mantenerse en la pelea.

Mixco sigue demostrando que es un rival directo para el título, mientras que Antigua y Aurora deberán aprovechar los próximos encuentros para acortar distancias y recuperar terreno en la clasificación general.

El Torneo Apertura 2025 sigue ofreciendo emociones en cada jornada, y con la competencia tan pareja en la parte alta de la tabla, la lucha por el liderato promete mantenerse intensa hasta las últimas fechas.