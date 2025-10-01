Xelajú MC cierra su preparación en Panamá para enfrentar a San Miguelito por la Copa Centroamericana

Xelajú MC realizó este miércoles 1 de octubre su última práctica y el reconocimiento a la cancha del estadio Universidad, donde esta noche se enfrentará al Sporting San Miguelito, de Panamá, por el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.



El conjunto guatemalteco llega esta tarde con la mentalidad de cuidar la ventaja de dos goles que obtuvo en el partido de ida, por lo que la concentración será vital para evitar sorpresa del equipo panameño, que saldrá a presionar desde el silbatazo inicial.



“Considero que no hay excusas para jugar; debemos hacer un buen partido y enfocarnos en lo que vayamos a desarrollar dentro del terreno de juego. Estamos conscientes de que no será fácil, seremos 11 contra 11 y en este tipo de series no podemos dar ventajas”, indicó el técnico Amarini Villatoro.



El estratega guatemalteco recalcó que la concentración será vital y hacer un juego ordenado con mucha disciplina en cada una de sus líneas. Además, destacó que no deben excederse en confianza, ya que enfrente tendrán a un rival complicado al cual no pueden menospreciar.



“Es importante estar concentrados en los 90 minutos, ser regulares, estar enfocados en el juego y no menospreciar al rival. Ellos tienen un equipo de calidad y de local han demostrado fortaleza y son muy efectivos. Por lo que no debe haber exceso de confianza y tenemos que estar siempre en busca del marco rival”, destacó.



Xelajú MC tiene todo para manejar el tiempo y los espacios del encuentro y buscar anotar; es esencial para aumentar la ventaja en encaminar la histórica clasificación a las semifinales.

“Los primeros minutos serán importantes para saber cómo encarar el resto del partido. Aunque buscaremos conseguir el gol que nos dé un poco más de tranquilidad, eso no quiere decir que nos vamos a defender todo el partido, pero debemos ser insistentes en mantener el orden”, resaltó.







El representativo de Quetzaltenango necesita ganar o empatar por cualquier marcador, incluso puede hasta perder por diferencia de un gol, que eso le bastaría para avanzar y asegurar un lugar en la próxima Copa de Campeones de la Concacaf.