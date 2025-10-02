En vivo San Miguelito vs. Xelajú MC: Sigue las incidencias del partido por la Copa Centroamericana

El cuadro de Xelajú MC visita esta noche al Sporting San Miguelito en el Estadio Universidad Latina de Ciudad de Panamá, en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El encuentro está programado para las 18:00 horas y definirá al tercer clasificado a las semifinales del certamen, junto al Real España y Alajuelense.

Los “Superchivos”, dirigidos por el estratega guatemalteco Amarini Villatoro, llegan con ventaja tras imponerse 2-0 en el partido de ida disputado en Quetzaltenango. Los goles fueron obra de Kevin Ruiz y del costarricense Derrickson, ambos en jugadas de táctica fija, con asistencias del volante Jesús “Chucho” López, quien ha sido clave en el esquema altense.

El conjunto quetzalteco ha mostrado un rendimiento sólido tanto en lo individual como en lo colectivo, destacando por su orden defensivo y efectividad en el ataque. Esta noche buscará mantener la ventaja y asegurar su clasificación a semifinales, lo que también le otorgaría un boleto directo a la próxima Copa de Campeones de Concacaf 2026, el torneo más prestigioso de clubes en la región.

Por su parte, el Sporting San Miguelito saldrá con todo desde los primeros minutos en busca de revertir el marcador, apoyado por su afición y con la presión de hacer valer su localía. El duelo promete emociones y será clave para las aspiraciones internacionales de Xelajú MC, que sueña con seguir haciendo historia en el certamen.

