Xelajú en la Copa Centroamericana: ¿Quién será el rival de los Chivos en la semifinal?

El Xelajú MC se clasificó de manera histórica a las semifinales de la Copa Centroamericana tras vencer 3-2 en el global al Sporting San Miguelito.

Los dirigidos por el guatemalteco Amarini Villatoro llegaron al encuentro con una ventaja de dos goles, luego de haber derrotado al cuadro panameño 2-0 en el partido de ida, disputado en el estadio Cementos Progreso.

En el partido de vuelta, disputado este jueves, el cuadro altense tenía como misión cuidar el marcador. Sin embargo, en los primeros minutos, el conjunto canalero se adelantó al minuto 4, gracias a un gol de Ángel Valencia. Tras el tanto, el equipo local continuó atacando, y así concluyó el primer tiempo.

En la segunda mitad, Xelajú intentó buscar el arco rival, pero el tiempo transcurría sin cambios en el marcador. Cuando todo parecía indicar que el encuentro terminaría 1-0, al minuto 88 una mano en el área de Xelajú fue sancionada como penalti. Yahir Jaén lo convirtió, puso el 2-0 y llevó el partido a la prórroga.

Durante el tiempo extra no se sancionó un posible penalti a favor de los “chivos”, por una mano en el área de un jugador panameño. Sin embargo, al minuto 119 apareció el brasileño Romario Da Silva con un golazo que selló la clasificación de Xelajú MC a las semifinales.

¿Quién será el rival de los chivos?

Los superchivos se enfrentarán en las semifinales de la Copa Centroamericana al Real España de Honduras, que eliminó al Plaza Amador de Panamá.