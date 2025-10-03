Copa Centroamericana: Se confirman fechas y horario de las semifinales

Este viernes 3 de octubre, la Concacaf oficializó los días y horarios de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, en la que participan cuatro equipos: Xelajú MC, de Guatemala; Real España y Olimpia, de Honduras, y el actual bicampeón del torneo, Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica.

Además de avanzar a semifinales, los cuatro clubes aseguraron su clasificación directa a la Copa de la Concacaf 2026, que reunirá a los mejores equipos de la región.

Las series de cuartos de final ofrecieron encuentros emocionantes, tanto en los partidos de ida como en los de vuelta, y dejaron grandes expectativas para las semifinales, que prometen ser de pronóstico reservado.

Liga Deportiva Alajuelense fue el primer clasificado tras empatar 2-2 en el global ante Motagua; el criterio de goles como visitante le dio el pase. Real España también avanzó al superar al favorito Plaza Amador, con un global de 2-2, beneficiado por los goles anotados fuera de casa.

Xelajú MC, dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro, logró una histórica clasificación al vencer 3-2 en el global a Sporting San Miguelito, en una serie que se definió en tiempos extra. Olimpia cerró la lista de semifinalistas al imponerse con autoridad, 5-2 en el global, ante Cartaginés.

Fechas y horarios de las semifinales

Los partidos de ida se disputarán el miércoles 22 y jueves 23 de octubre; los de vuelta, el miércoles 29 y jueves 30 del mismo mes. Las series comenzarán en Honduras y Costa Rica, y se definirán en Guatemala y nuevamente en Honduras.

Semifinales - Partidos de ida

• Real España vs Xelajú MC

Miércoles 22 de octubre

20.00 horas (hora de Guatemala)

• Liga Deportiva Alajuelense vs Club Olimpia

Jueves 23 de octubre

20.00 horas (hora de Guatemala)

Semifinales - Partidos de vuelta

• Xelajú MC vs Real España

Miércoles 29 de octubre

20.00 horas (hora de Guatemala)

• Club Olimpia vs Liga Deportiva Alajuelense

Jueves 30 de octubre

20.30 horas (hora de Guatemala)