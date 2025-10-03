Amarini Villatoro comparte su alegría por la clasificación del Xelajú MC en la Copa Centroamericana

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro se ha consolidado como uno de los entrenadores más exitosos del futbol nacional y del club Xelajú MC, tras lograr una histórica clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana.

En un partido lleno de tensión, los chivos sufrieron más de lo esperado para asegurar su pase a la siguiente ronda.

Cuando todo apuntaba a una definición desde el punto penal, apareció el talento brasileño con un tiro-centro que terminó en un auténtico golazo durante los minutos finales de la prórroga. El tanto desató la euforia de los aficionados que abarrotaron el Estadio Universitario, sellando un marcador global de 3-2 a favor del cuadro quetzalteco.

Con este triunfo, Xelajú no solo se ubica entre los cuatro mejores equipos del torneo, luchando de lleno por el título internacional, sino que también asegura su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf del 2026, un logro que marca un hito en la historia del club y del futbol guatemalteco.

Tras clasificar a las semifinales, el técnico superchivo Amarini Villatoro brindó sus impresiones:

“Ya en la pasada edición festejamos in extremis, de la forma que se gana, que es tal vez la más dura, pero a la vez la que más se disfruta, por la intensidad del juego, por lo sufrido. Creo que damos un paso importante: logramos el objetivo que el grupo se había trazado para este torneo, que era llegar a otra competición, a la más grande del área, que es la Concachampions. Logramos el boleto y estamos en semifinales.”

Sobre el desarrollo del encuentro, Villatoro comentó: “Hoy fue un partido de mucho desgaste físico. La humedad, la cancha pesada por la lluvia… Creo que el esfuerzo de los muchachos fue bárbaro para poder sacar el resultado.”

También se refirió a los minutos finales del tiempo reglamentario: “La verdad, siento que fueron los últimos 10 minutos en los que nos metimos muy atrás, y se da el penal, el empate de ellos, que nos cayó frío, porque somos un equipo que regularmente cierra bien los partidos.”

Respecto al tiempo extra, destacó la reacción del equipo: “En el tiempo extra ya no fue, fuimos nosotros, y cerramos mejor el partido. Físicamente lo cerramos mejor, lógicamente por el desgaste que ellos tuvieron.”

Finalmente, concluyó: “Y esto tiene este equipo. Así ganaron las finales pasadas, en el tiempo extra, donde el equipo tuvo ese impulso para buscar el resultado. Creo que el premio a eso fue el hecho de insistir en los tiempos extras y no esperar los penales.”