Asi se jugará la fecha 13 del Apertura 2025, con el duelo estelar entre Aurora y Municipal

La fecha 13 del certamen nacional se inicia este sábado con un duelo vibrante en el estadio José Ángel Rossi, donde Cobán Imperial, los “príncipes azules”, recibirá al siempre combativo Guastatoya, conocido como el “pecho amarillo”. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos vitales para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

Más tarde, a las 17.00 horas, el estadio Cementos Progreso será escenario de un choque con realidades opuestas. Comunicaciones, que atraviesa un momento complicado y se ubica en la décima posición, recibirá al sorprendente Deportivo Mixco, segundo en la tabla general.

Este encuentro marcará el debut de Iván Franco Sopegno como nuevo técnico crema, quien asume el mando por séptima vez con la misión de revertir el mal presente y comenzar su nueva etapa con una victoria.

La jornada sabatina finalizará a las 19.00 horas en el occidente del país, cuando Deportivo Malacateco reciba a Deportivo Mictlán. Ambos conjuntos llegan con la necesidad de sumar para escalar posiciones en la tabla y mantenerse en la lucha por la clasificación.

El domingo comenzará con el plato fuerte de la jornada, a las 11.00 horas, en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán. El cuadro aurinegro se enfrentará al Municipal, líder e invicto del torneo. Este duelo promete emociones, ya que ambos equipos han mostrado buen fútbol en sus últimas presentaciones. Los locales buscarán dar un golpe de autoridad y consolidarse como firmes candidatos al título.

A las 15.00 horas, Achuapa recibirá en el estadio Winston Pineda a Marquense, en un encuentro en el que ambos equipos necesitan sumar puntos: por su parte, lo de Jutiapa, para mantenerse en la zona media de la tabla, y Marquense, para salir de la parte baja de la tabla.

Finalmente, la jornada se cerrará a las 18.00 horas en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala, donde Antigua GFC enfrentará a Xelajú MC. Los “chivos” llegan motivados tras avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana, y buscarán trasladar ese impulso al torneo local frente a un equipo antigüeño que también aspira a meterse en la pelea por los primeros puestos.