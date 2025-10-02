Iván Sopegno, optimista pese al mal momento crema: “Pasas en octavo y puedes pelear por el título del Apertura 2025″

El Club Comunicaciones vive momentos complicados en el Torneo Apertura 2025. Tras disputarse doce jornadas, el equipo crema ha sumado once puntos, producto de tres victorias, dos empates y siete derrotas, lo que lo ubica en la décima posición de la tabla.

Como consecuencia de los malos resultados, la directiva decidió destituir al entrenador mexicano Roberto Hernández, quien había asumido el cargo al inicio del presente torneo.

Asimismo, el entrenador argentino Iván Franco Sopegno tomó las riendas del cuadro crema con la misión de rescatar al equipo tanto en lo colectivo como en lo individual. Sopegno se presentó de inmediato en las instalaciones del conjunto albo para iniciar los trabajos con el plantel.

En su primera declaración como estratega crema, Sopegno expresó: “He visto que no se han logrado los objetivos y tenemos que agregarles algo para que se vuelva a creer en ellos”.

También comentó sobre la situación estructural del club: “Sé que esto es un club grande y ha habido una serie de cambios estructurales que, a la larga, no lograron los resultados que esperaban”.

A pesar del mal momento, el técnico se mostró optimista: “Tal como está el campeonato, pasas en octavo y tienes acceso a la fase final a pelear por el título; soy positivo, creo en los jugadores y hay que pelear por el campeonato, que es el objetivo de un club grande”.

Finalmente, Sopegno reconoció que el cambio no será inmediato: “Con dos o tres entrenos no se cambian las cosas, pero sí podemos ir arreglando cositas. Hay que ganar”.

Cuerpo técnico que acompaña a Sopegno