José Morales afirma que los encuentros de la selección de Guatemala contra Surinam y El Salvador serán dos finales

La Selección Nacional de Guatemala continúa su preparación con miras a los próximos encuentros clave por las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El combinado nacional, dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena, enfrentará en octubre dos partidos cruciales correspondientes a las jornadas tres y cuatro del Grupo A, que comparte con Surinam, El Salvador y Panamá.

La Bicolor se medirá el 10 de octubre frente a los caribeños y el 14 ante la Selecta, el combinado salvadoreño. Para estos encuentros, la Azul y Blanco no tiene margen de error si desea mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

Actualmente, la selección cumplio ayer su noveno día de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde el técnico busca seguir puliendo detalles de cara a estos choques que marcarán el rumbo de la Bicolor en la eliminatoria.

Por ahora, Tena trabaja únicamente con jugadores de la liga local, mientras se espera que los legionarios comiencen a incorporarse a partir del lunes y queden a disposición del cuerpo técnico.

A una semana del enfrentamiento contra Surinam por la fecha tres de las eliminatorias, el jugador José “Caballo” Morales expresó: “Ya en la segunda semana de trabajo, son dos semanas de trabajo y la verdad que quedó bastante bien, el grupo ha venido bastante bien”.

Respecto a su recuperación y los partidos eliminatorios, comentó: “En lo personal, pues ya recuperándome, gracias a Dios ya tuve mi primera práctica con todo el equipo, así que bastante bien. Esperamos llegar en buenas condiciones y poder sacar los resultados que todos deseamos”.

Sobre su estado físico, añadió: “Pues bien, gracias a Dios ya bastante bien. Ya creo que estoy en un 80%, ya solo ponerme a tono físicamente y, primeramente Dios, esta semana que viene estar de lleno ya con todo el grupo y poder aportar mi granito de arena. También es importante que todos estemos bien y que el cuerpo técnico tenga disposición de todos los jugadores”.

Morales también destacó la importancia de los partidos frente a Surinam y El Salvador: “Tenemos dos finales, nos jugamos muchísimo en la eliminatoria en estos dos partidos, así que hay que tomarlos con mucha responsabilidad, hacer partidos muy inteligentes y obviamente sumar”.

Sobre el primer encuentro ante el sorprendente líder Surinam, señaló: “Me parece que nos sorprende porque es una selección con buenos jugadores. Lo vimos en Copa Oro, hicieron una buena participación también contra grandes rivales, así que no nos sorprende. Sabemos la calidad de jugadores que tienen, pero creo que también pasa por lo que nosotros debamos hacer en Surinam: hacer un encuentro muy inteligente y obviamente tratar de conseguir el resultado”.