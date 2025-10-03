José Morales afirma que los encuentros de la selección de Guatemala contra Surinam y El Salvador serán dos finales

Deportes

José Morales afirma que los encuentros de la selección de Guatemala contra Surinam y El Salvador serán dos finales

Tenemos dos finales, nos jugamos muchísimo en la eliminatoria, afirma José "Caballo" Morales, seleccionado nacional de Guatemala.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Jugadores de la selección entrenan en el CAR con miras a los encuentros eliminatorios frente a Surinam y El Salvador.

Jugadores de la Selección Nacional de Guatemala entrenan en el CAR con miras a los encuentros eliminatorios frente a Surinam y El Salvador.(Foto Prensa Libre: Fedefut).

La Selección Nacional de Guatemala continúa su  preparación con miras a los próximos encuentros clave por las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El combinado nacional, dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena, enfrentará en octubre dos partidos cruciales correspondientes a las jornadas tres y cuatro del Grupo A, que comparte con Surinam, El Salvador y Panamá.

La Bicolor se medirá el 10 de octubre frente a los caribeños y el 14 ante la Selecta, el combinado salvadoreño. Para estos encuentros, la Azul y Blanco no tiene margen de error si desea mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

Actualmente, la selección cumplio ayer su noveno día de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde el técnico busca seguir puliendo detalles de cara a estos choques que marcarán el rumbo de la Bicolor en la eliminatoria.

LECTURAS RELACIONADAS

Aficionados de Guatemala animan a su selección durante el partido de clasificación para la Copa Oro de la CONCACAF entre Guatemala y Guyana en el estadio Cemento Progreso de la Ciudad de Guatemala, el 25 de marzo de 2025.

Federación de El Salvador destinará 300 boletos para la afición de Guatemala y esto dice la Fedefut

chevron-right
José Carlos Pinto, capitán del combinado nacional, se alista para los próximos duelos eliminatorios. (Foto Prensa Libre: Fedefut).

¿Cuándo juega Guatemala? La Bicolor busca puntos vitales ante Surinam y El Salvador en la eliminatoria

chevron-right

Por ahora, Tena trabaja únicamente con jugadores de la liga local, mientras se espera que los legionarios comiencen a incorporarse a partir del lunes y queden a disposición del cuerpo técnico.

A una semana del enfrentamiento contra Surinam por la fecha tres de las eliminatorias, el jugador José “Caballo” Morales expresó: “Ya en la segunda semana de trabajo, son dos semanas de trabajo y la verdad que quedó bastante bien, el grupo ha venido bastante bien”.

Respecto a su recuperación y los partidos eliminatorios, comentó: “En lo personal, pues ya recuperándome, gracias a Dios ya tuve mi primera práctica con todo el equipo, así que bastante bien. Esperamos llegar en buenas condiciones y poder sacar los resultados que todos deseamos”.

Sobre su estado físico, añadió: “Pues bien, gracias a Dios ya bastante bien. Ya creo que estoy en un 80%, ya solo ponerme a tono físicamente y, primeramente Dios, esta semana que viene estar de lleno ya con todo el grupo y poder aportar mi granito de arena. También es importante que todos estemos bien y que el cuerpo técnico tenga disposición de todos los jugadores”.

Morales también destacó la importancia de los partidos frente a Surinam y El Salvador: “Tenemos dos finales, nos jugamos muchísimo en la eliminatoria en estos dos partidos, así que hay que tomarlos con mucha responsabilidad, hacer partidos muy inteligentes y obviamente sumar”.

Sobre el primer encuentro ante el sorprendente líder Surinam, señaló: “Me parece que nos sorprende porque es una selección con buenos jugadores. Lo vimos en Copa Oro, hicieron una buena participación también contra grandes rivales, así que no nos sorprende. Sabemos la calidad de jugadores que tienen, pero creo que también pasa por lo que nosotros debamos hacer en Surinam: hacer un encuentro muy inteligente y obviamente tratar de conseguir el resultado”.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Selección de El Salvador Selección de Guatemala Selección de Surinam 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS