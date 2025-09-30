¿Cuándo juega Guatemala? La Bicolor busca puntos vitales ante Surinam y El Salvador en la eliminatoria

La Selección Nacional de Guatemala continúa su preparación para los próximos encuentros de la última ronda eliminatoria rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Norteamérica.

El combinado nacional no ha tenido el mejor arranque en las primeras dos fechas del Grupo A, que comparte junto a Panamá, El Salvador y Surinam. Los dirigidos por el técnico mexicano Luis Fernando Tena comenzaron a trabajar desde la semana pasada con el objetivo de afinar detalles tácticos y físicos de cara a los compromisos cruciales que se avecinan.

Tras disputarse las dos primeras jornadas, Surinam lidera el grupo con 4 puntos, producto de una victoria y un empate. En la segunda posición se encuentra El Salvador con 3 unidades, tras una victoria y una derrota. Panamá ocupa el tercer lugar con 2 puntos, luego de empatar sus dos encuentros.

Por su parte, Guatemala se ubica en la última posición con solo 1 punto, tras caer en su debut como local y empatar como visitante ante los canaleros.

Debido a este panorama, los próximos partidos serán determinantes para las aspiraciones mundialistas de la Azul y Blanco. El 10 de octubre visitará a Surinam en Paramaribo, y el 14 de octubre enfrentará a El Salvador en el estadio Cuscatlán. Ambos encuentros se jugarán fuera de casa y podrían definir el futuro de la bicolor en estas eliminatorias mundialistas.

De lograr buenos resultados, Guatemala tendra la oportunidad de cerrar la fase en casa, en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, donde buscaría hacer historia y clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

Próximos partidos de Guatemala:

10 de octubre: vs. Surinam (en Paramaribo)

14 de octubre: vs. El Salvador (en el estadio Cuscatlán)