Así queda la tabla del Apertura 2025 tras la victoria de Mixco y los duelos pendientes de la jornada 15

Luego de la gran victoria como visitante del Deportivo Mixco sobre Xelajú MC, al inicio de la jornada 15 del Torneo Apertura, los chicharroneros consiguieron tres puntos importantes para subir, momentáneamente, a lo más alto de la tabla en solitario.

El equipo chicharronero ha tenido un certamen impecable, tanto en lo colectivo como en lo individual, y llegó a 32 unidades en quince jornadas disputadas. Además, el goleador del campeonato, Nicolás Martínez, alcanzó su gol número 12 del torneo, consolidándose como el máximo romperredes del Apertura.

Tras esta victoria, Mixco toma la punta del certamen, mientras que el cuadro altense se queda con 18 puntos en su casillero.

La jornada continuará este sábado: a las 11.00 horas en el estadio Guillermo Slowing, en Amatitlán, el recién ascendido y una de las revelaciones del torneo, Aurora FC (cuarto en la tabla), recibirá al cuadro de Achuapa (décimo en la general), en un encuentro en el que ambos buscarán quedarse con los tres puntos.

15.00 horas, Mictlán recibe a Antigua GFC en un duelo entre el quinto y el tercero de la tabla. El cuadro aguacatero buscará seguir en la pelea por la cima del torneo.

El domingo: a las 15.00 horas, en el estadio José Ángel Rossi, Cobán Imperial (octavo) recibe a los Leones de Marquense, que vienen de ganar su partido reprogramado y ahora se ubican en la novena posición. Ambos conjuntos buscarán sumar para alejarse de los puestos de peligro.

El duelo estelar de la jornada será, sin lugar a dudas, el Clásico 335, entre Comunicaciones y Municipal, en el estadio Cementos Progreso, a las 17.00 horas. Los albos intentarán ganar para salir del mal momento que atraviesan, ya que están en la posición once del certamen, en zona de descenso. Por su parte, el cuadro escarlata buscará dar un golpe de autoridad y confirmarse como uno de los máximos candidatos al título, ya que una victoria le permitiría seguir en lo más alto de la tabla.

Para cerrar la jornada, Malacateco (séptimo) recibirá al sotanero, Deportivo Guastatoya, que necesita seguir sumando si no quiere terminar en una situación más crítica al final del torneo.